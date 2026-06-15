È Davide Donati il protagonista della seconda giornata calabrese del Giro Next Gen 2026. Il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies si è imposto sul traguardo di Crotone al termine della tappa partita da Tropea, conquistando non solo il successo di giornata ma anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Il giovane corridore ha conquistato la frazione di 154 chilometri in 3 ore 10 minuti e 8 secondi, alla media di 48,597 km/h, precedendo allo sprint Aldo Taillieu del Team Visma | Lease a Bike Development e Aubin Sparfel della Decathlon CMA CGM Development Team, entrambi accreditati dello stesso tempo.

Grazie al successo odierno, Donati balza anche al comando della classifica generale, indossando la Maglia Rosa di leader della corsa. Alle sue spalle figurano Kasper Haugland, della Decathlon CMA CGM Development Team, a pari tempo, e Riccardo Fabbro della UC Trevigiani Energiapura Marchiol, staccato di otto secondi.

«Sono arrivato qui al Giro Next Gen per vincere una tappa e provare a prendere la Maglia Rosa già ieri, ma è stato comunque emozionante ottenerla qui oggi – ha dichiarato Donati subito dopo il traguardo –. Nella prima parte di gara ero più rilassato, ho avuto anche modo di scherzare in gruppo. Poi ovviamente mi sono concentrato. È stato un finale abbastanza caotico ma sono contento, anche perché è stata una vittoria di squadra».

La carovana rosa resterà ancora in Calabria per la terza e ultima giornata consecutiva. Domani è infatti in programma la tappa con partenza da Sibari, nel cuore della Sibaritide, che completerà il trittico calabrese della manifestazione organizzata da Rcs Sport prima del trasferimento nel resto d’Italia. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati e dai territori coinvolti, che in questi giorni stanno vivendo da protagonisti il passaggio della più importante corsa a tappe internazionale dedicata agli Under 23.