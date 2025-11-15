La giornata ecologica è in programma domani. Nell’occasione sarà inaugurata la nuova sede dell’Asd Kataclub

Conto alla rovescia per la rassegna amatoriale “Mileto in bici”. L’appuntamento per gli appassionati del mondo del pedale è per domani 16 novembre. Ad organizzare l’evento amatoriale sarà la locale associazione sportiva Kataclub, presieduta da Antonio Paolì, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. La giornata ecologica e di sensibilizzazione all’uso della bicicletta, in programma nella cittadina normanna, prenderà il via alle 10.30 con la pedalata per le vie del centro storico (con tanto di scorta ad opera della Polizia municipale guidata dal comandante Francesco Adornato) e il successivo ritrovo sul sagrato della basilica cattedrale, chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Subito dopo la rassegna proseguirà con il percorso urbano dedicato alle famiglie e con un intermezzo culturale teso ad illustrare ai partecipanti i palazzi e i monumenti antichi della città realizzata a campo romano all’indomani del terremoto che nel 1783 si abbatte sul territorio, costringendo la popolazione ad abbandonare il vecchio abitato, nell’XI secolo elevato da Ruggero I d’Altavilla a capitale della propria contea, nell’ambito del processo di conquista del meridione d’Italia. L’edizione 2025 di Mileto in bici si concluderà alle 12 circa con la cerimonia inaugurale della nuova sede dell’Asd Kataclub, ubicata in pieno centro cittadino, sul tratto urbano della strada statale 18, a pochi metri dalla basilica cattedrale, da piazza Pio XII e da Palazzo dei normanni. Il momento sarà suggellato dalla presenza e dai saluti delle autorità del territorio.