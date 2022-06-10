I giovanissimi calciatori allenati da mister Pino Pungitore reduci da un importante successo in terra lombarda

I giovanissimi calciatori dell’Usd Francavilla Angitola protagonisti in Lombardia, dove hanno conquistato un primo posto al torneo esordienti di Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese. Soddisfatto il mister, Pino Pungitore: «Abbiamo espresso anche lì un ottimo calcio, tra lo stupore dei tanti osservatori presenti, nonostante tante squadre attrezzate e blasonate come ad esempio la squadra svizzera del Rapid Lugano che fa selezioni anche in Europa». [Continua in basso]

In appena quattro anni di attività sono tanti i risultati raggiunti. «Vedere i miei ragazzi in un ambiente nuovo, giocare con palla a terra e per la prima volta in un campo di erba naturale, che addirittura ha avvantaggiato il nostro tipo di gioco, è stato davvero gratificante. Così come vederli giocare bene, con idee e personalità proprie – dice orgoglioso il mister -. Ricevere tanti elogi da osservatori di società professioniste, da allenatori avversari e da dirigenti non capita tutti i giorni. Un grazie alla famiglia Niesi che ci ha invitato a questo bellissimo torneo, dove ci ha fatto sentire in Calabria con un’accoglienza incredibile e un amore per la terra natìa indescrivibile».

Un’esperienza che rimarrà nelle menti e nei cuori dei ragazzi che l’hanno vissuta, ma anche del presidente Mazzotta, del mister Pungitore e dei francavillesi.