Era uno scontro diretto per la salvezza, di conseguenza la posta in palio era alta soprattutto per i punti che con il girone di ritorno non sono più recuperabili. Alla fine il Capo Vaticano l'ha portata a casa dal momento che i neroverdi, in occasione del diciottesimo turno del campionato di Promozione B, piegano la resistenza del Bianco per 2-1. decisive le reti di La Torre A. e di Romero che ribaltano l'iniziale vantaggio ospite dopo solamente un minuto.

Parla Mangiapane

Al termine dei novanta minuti si è espresso il tecnico Benedetto Mangiapane, per una vittoria che proietta i ricadesi sopra la soglia play out e dunque nella zona bianca: «C'è da dire che il campo ci ha penalizzato e non poco perché era ai limiti della praticabilità, a causa del diluvio incessante e che non ha aiutato la squadra nelle sue manovre tipiche. Inoltre, come ci capita ultimamente, al primo tiro prendiamo gol ma nella ripresa siamo riusciti a raddrizzarla. Anche oggi ho visto la prestazione, così come l'ho vista nelle due gare precedenti e dove meritavamo senz'altro il bottino pieno. Con quei quattro punti saremmo ancora più tranquilli».