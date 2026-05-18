Tre gol al Palermo, una semifinale playoff di Serie B indirizzata e un’altra notte destinata a entrare nella mitologia recente del “Ceravolo”. Ma se il Catanzaro ha dominato in campo, fuori dallo stadio la partita è diventata rapidamente un festival del meme. E sui social, inutile dirlo, i giallorossi hanno stravinto pure lì.

Facebook, Instagram e TikTok si sono trasformati in una lunga processione di sfottò, fotomontaggi e commenti ironici che hanno accompagnato il 3-0 dalla mezzanotte fino ad oggi. Perché certe vittorie non finiscono al triplice fischio: continuano online, soprattutto quando di fronte c’è una squadra costruita per salire in Serie A e finita invece dentro una puntata di “Mai dire playoff”.

Tra i post più condivisi c’è stato quello di Palermo 4ever, diventato involontariamente materiale da celebrazione per i tifosi del Catanzaro. Nella foto un tifoso rosanero mostra un foglietto con scritto: «Ragazzi a Catanzaro passeggiate perché non ci dobbiamo salire in Serie A». Dietro, Filippo Inzaghi con l’espressione di chi ha appena capito che la passeggiata l’hanno fatta davvero… ma gli altri.

Il web giallorosso ha immediatamente trasformato quell’immagine in un cimelio storico. Ricondivisioni ovunque, commenti al veleno e una conclusione quasi unanime: «Hanno preso troppo sul serio il consiglio».

Virale anche il post di Chiamarsi Bomber dedicato a Mattia Liberali, autore del terzo gol. «Forse il Milan ha lasciato andare via un suo talento troppo presto», scrive la pagina sopra l’immagine del giovane giallorosso. E sotto, i tifosi si sono scatenati: «Il Palermo valorizza i giovani meglio di Milanello», «Liberali è costato meno del centrocampo rosanero e ha fatto più danni» e soprattutto: «Sembrava Catanzaro-Primavera Milan contro una squadra in gita».

Ma il capolavoro assoluto della serata social è probabilmente il manifesto cinematografico diventato virale nelle ultime ore: “Catanzaro-Palermo solo andata”. Una locandina in perfetto stile thriller con Aquilani, Iemmello, Pontisso e Petriccione in versione protagonisti, mentre sotto compaiono Inzaghi e i volti rosanero con la scritta “versione noleggio”.

Il sottotitolo è una sentenza: «Quando la paura fa diventare uomini». E sui social c’è già chi chiede la candidatura ai David di Donatello. Qualcun altro propone direttamente la distribuzione su Netflix, mentre un tifoso scrive: «Durata troppo breve, il Palermo è sparito già dopo il trailer».

Ovviamente il protagonista assoluto della notte social resta Pietro Iemmello. Il capitano giallorosso è diventato un personaggio mistico: c’è chi lo paragona a Thanos («inevitabile»), chi sostiene che abbia “adottato sportivamente il Palermo” e chi ironizza sul fatto che ormai contro i rosanero segni anche scendendo dal pullman.

Nel mirino dell’ironia pure Pohjanpalo, sparito completamente dalla partita. «Chi l’ha visto?» è stata una delle frasi più utilizzate online, insieme a: «Avvistato l’ultima volta nei pressi di Lamezia» e «La difesa del Catanzaro gli ha tolto pure il roaming».

Il Pancio: «Compà non succede, ma se succede!»

«Vi veniamo a prendere tutti». Bastano poche parole, accompagnate da musica, ironia e riferimenti calcistici, per trasformare un semplice reel in un contenuto virale. A pubblicarlo è stato Il Pancio, nome d’arte di Andrea Panciroli, creator e personaggio web molto seguito sui social, che nelle ultime ore ha acceso ulteriormente il clima attorno alla sfida tra Catanzaro e Palermo.

Nel video pubblicato su Instagram dal profilo “ilpanciopadredelweb”, il creator compare in primo piano mentre sullo schermo scorrono immagini e riferimenti alla formazione giallorossa. Il contenuto, accompagnato dagli hashtag dedicati alla partita e al calcio, ha immediatamente attirato centinaia di commenti e condivisioni da parte dei tifosi.

Il Pancio è uno dei creator italiani più conosciuti nel panorama social legato all’intrattenimento e al calcio. Originario della Calabria, precisamente di Gioia Tauro, negli anni ha costruito una vasta community grazie a video ironici, sketch e contenuti sportivi diventati spesso virali sul web. Il reel dedicato a Catanzaro-Palermo si inserisce proprio in questo filone: un mix di tifo, provocazione ironica e coinvolgimento social che ha trovato terreno fertile tra i sostenitori giallorossi. Il Pancio dice che bisogna consegnare le chiavi della città a Iemmello: «Fatelo presidente della Calabria». Poi paragona i giocatori giallorossi a campioni di categorie superiori: «Luca Modric Petriccione» e «Jude Bellingham Liberali»; sempre in maniera ironica e con un continuo crescendo. Fino ad arrivare alla chiosa finale con le parole che un po’ tutti i tifosi giallorossi si ripetono negli ultimi giorni: «Compà non succede, ma se succede!».

In mezzo a meme e sfottò, resta però una certezza: il Catanzaro continua a essere una delle storie più divertenti e sorprendenti del campionato. E mentre il Palermo prova a capire come ribaltarla al ritorno, il popolo giallorosso si gode il vantaggio sia sul campo che su internet.