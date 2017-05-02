Su iniziativa del presidente dello Sporting Club, Mimmo Bulzomì, al passaggio della corsa rosa saranno ricordati il patron della competizione Vincenzo Torriani e il ciclista recentemente scomparso Michele Scarponi, nonché premiate diverse realtà

Anche Mileto si tinge di rosa per accogliere il passaggio dell’edizione numero 100 del Giro d’Italia che l’11 maggio attraverserà la Calabria e il Vibonese passando per la cittadina normanna. Manca poco più di una settimana al grande evento sportivo e già alcuni balconi della città sono tappezzati dai manifesti che annunciano il traguardo volante della corsa rosa. Per Mileto si tratta del 28° passaggio. La prima volta avvenne nel 1929, l’ultima nel 2015.

E anche quest’anno, a dare il benvenuto alla carovana rosa, sarà il team dello Sporting Club presieduto dall’ex presidente regionale della Federazione ciclistica Mimmo Bulzomì che, in occasione del passaggio dei corridori, ha organizzato una serie di eventi collaterali annunciati nel corso di un’apposita conferenza stampa che si è svolta nella sala delle Laudi di Mileto.

In concomitanza con il passaggio del Giro, saranno quindi consegnati diversi riconoscimenti a personalità che hanno dimostrato particolare attenzione verso il ciclismo. Tra i premiati anche l’emittente LaC per il contributo, la passione ed il senso di appartenenza verso tutti gli sport ed in particolare verso il ciclismo. Altri riconoscimenti saranno consegnati al Commissario tecnico della Nazionale, Davide Cassani e al campionissimo Francesco Moser.

Una giornata all’insegna dello sport, quindi, che sarà dedicata al compianto Vincenzo Torriani, storico patron del Giro, insignito dell’onorificenza di cittadino onorario di Mileto, e a Michele Scarponi, il ciclista tragicamente scomparso in un incidente stradale mentre si allenava alle porte di Filottrano (Ancona). Per un giorno i riflettori si accederanno sulla città di Mileto che accoglierà come sempre con entusiasmo e partecipazione la carovana rosa. Ciclisti che già il giorno successivo ripartiranno alla volta di Castrovillari per l’ultima tappa calabrese.