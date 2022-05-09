La commissione straordinaria comunica che non sarà possibile circolare nella fascia oraria che vedrà il passaggio della carovana rosa

Il giorno 12 maggio il Giro d’Italia farà tappa in Calabria: partirà da Palmi e giungerà a Scalea. Attraverserà dunque quasi l’intera Calabria, con 900 metri di dislivello. I ciclisti potranno godersi 192 chilometri di spettacolo lungo la costa tirrenica. Anche la provincia di Vibo sarà dunque interessata dallo splendido passaggio della carovana rosa. Il giro passerà infatti da San Calogero, Mileto, l’aeroporto Luigi Razza, Vibo Valentia, Pizzo, fino allo svincolo autostradale di Pizzo stessa.



In particolare, nel comune napitino il Giro d’Italia attraverserà via Nazionale che, comunica la commissione straordinaria a guida dell’Ente, «per l’occasione, rimarrà chiusa al transito veicolare dalle ore 11.30 sino alle 14:00 circa. Sempre sulla stessa via, vigerà il divieto di sosta dalle ore 9:00 sino alle ore 14:00». Un evento attesissimo ogni anno in ogni angolo d’Italia, e che sicuramente in tutta la provincia vedrà la presenza di moltissimi cittadini.