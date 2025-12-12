Sarà in ogni caso una Vibonese radicalmente cambiata quella che scenderà in campo nel girone di ritorno del campionato di Serie D (girone I). Mancano ancora due giornate al termine del giro di boa, il girone di ritorno non è iniziato, ma non si può dire lo stesso del mercato invernale. Le trattative, all'ombra del Luigi Razza, stanno già portando qualche cambiamento.

Cessione eccellente

Dopo la rescissione consensuale con Lagzir e il ritorno del portiere Jacopo Del Bello, negli uffici rossoblù continua un frenetico via vai, tra cessioni e nuovi volti. A tal proposito le ultime ore non sono state meno intense e hanno registrato un altro addio pesante: la cessione di Musy Hernandez.

L'ormai ex attaccante rossoblù (quarto giocatore di movimento più utilizzato finora da mister Esposito), infatti, ha formalizzato il suo passaggio all'Heraclea raggiungendo così il già menzionato Lagzir.

Ad annunciare la fine del rapporto sportivo è stata proprio la compagine rossoblù: «Si ringrazia Musy per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la sua permanenza a Vibo Valentia, con la consapevolezza di averlo valorizzato nel corso di questi mesi e l’offerta ricevuta ne è la conferma concreta. La dirigenza è già al lavoro per coprire adeguatamente la casella lasciata libera, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione dello staff tecnico».

Giovane innesto

Si muove anche il mercato in entrata, con un giovane arrivo riconosciuto in Vittorio Santoro. Si tratta di un esterno siciliano, classe 2007, di grande prospettiva. Il diciottenne cresce calcisticamente nella Football24 Messina, in seguito nel 2021 è stato prelevato dal Monza, club con cui ha raggiunto la prestigiosa convocazione nella Nazionale Under 15. Ha poi militato nell’Acr Messina e nell’Avellino Primavera prima di approdare in Eccellenza siciliana con il Rosmarino. Esterno mancino di grande duttilità, Santoro può giocare sia come ala che come terzino sinistro all’occorrenza. Dotato di ottima tecnica, velocità e capacità di saltare l’uomo, rappresenta un investimento importante sul futuro rossoblù.