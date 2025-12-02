Nato solamente pochi mesi fa con l'intento di condividere una grande passione, il Milan Club Ricky Kaka di Vena di Jonadi, si candida come punto di riferimento non solo per gli amanti dei colori rossoneri ma anche per tutte le iniziative sportive.

L’invito

Momenti unici infatti ha regalato il Club vibonese, con a capo il suo presidente Enzo Pesce, invitato dal Milan Club Brianza. Un'occasione che ha regalato una giornata da ricordare per chi è di fede milanista, in un clima di amicizia, passione e autentico spirito rossonero.

Presenti molti club lombardi e figure illustri del mondo rossonero, in un incontro che ha messo in risalto la forza e l’unione della grande famiglia milanista. A rendere tutto ancora più emozionante, la presenza dell'ultima Coppa Scudetto vinta qualche stagione fa.

Parla Enzo Pesce

Orgoglioso lo stesso presidente Pesce, che così facendo contribuisce a portare il nome del Milan club Ricky Kakà in tutta Italia. Ecco le sue parole: «Un ringraziamento speciale va all’amica Maria, presidente del Milan Club Brianza, per la splendida ospitalità e per aver reso questa mattinata ancora più speciale. Sono onorato di aver passato una giornata del genere e, contemporaneamente, portare il nome del nostro club vibonese anche fuori regione perché è anche e soprattutto così che possiamo crescere. Lavoriamo per altre iniziative e progetti».