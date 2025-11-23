Seconda vittoria consecutiva per il Nuova Ada che, dopo il successo interno contro il Palermiti Girifalco, si prende l'intera posta in palio anche contro il Città di Siderno, squadra costruita per vincere o comunque primeggiare. Nell'anticipo della nona giornata del campionato di Prima Categoria, dunque, la compagine delle preserre batte a domicilio i bianco/azzurri e si rilancia in classifica.

Parla Laria

Sulla partita si è espresso, ai nostri microfoni, il giocatore Frank Laria: «Abbiamo vinto da squadra e da gruppo, contro un’ottima formazione composta per fare il salto di categoria, e la conferma ne sono i giocatori di rilevante spessore che formano la rosa». Una partenza a rilento, ma adesso il periodo opaco sembra alle spalle: «Abbiamo steccato all'inizio perché ancora la squadra doveva essere quadrata e conoscersi, adesso però stiamo entrando in sintonia e abbiamo costruito un gruppo solido. Ora iniziano a vedersi i risultati».

Tre punti innanzitutto che rilanciano la corsa della compagine di mister Zungri, che non ha mai cambiato le proprie ambizioni come testimonia lo stesso Laria: «Le nostre aspettative sono sempre le stesse. Intanto, vogliamo fare bene e fare tutto il possibile per stare lassù, ma vincere e divertirci sono le basi. Lo spogliatoio è forte, siamo un bel gruppo e si sta formando una grande famiglia. Vedremo come andrà ancora è lungo il cammino».