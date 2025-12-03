Sono andati via due terzi del campionato di Prima Categoria (girone C), e in queste giornate si sono delineate le prime gerarchie tra zone alte e zone basse. Dando un'occhiata alla zona play out, tra le quattro vibonesi nel raggruppamento, il Sant'Onofrio sta rincorrendo zone di classifica più tranquille.

Parla Bruni

I giallorossi, domenica scorsa, hanno ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive, battendo il Prasar 2-1 e allargando la forbice dalla zona play out. A partire dall'ultima sfida si è espresso il tecnico Vincenzo Bruni: «Non è stata una prestazione eccellente, anche perché dovevamo rivedere gli equilibri in virtù anche del nuovo acquisto Sokona. Dobbiamo affinare qualche meccanismo ma l'importante erano i tre punti, perché dobbiamo pensare a raggiungere una salvezza tranquilla».



Tredici punti in dieci partite e, rispetto all'attuale bottino, si esprime il tecnico: «Qualche punto ci manca, direi almeno quattro ma nonostante ciò direi che siamo in linea con le aspettative, considerando che mancano cinque partite al termine del girone di andata e abbiamo giocato tutti e tre i derby in trasferta, dunque il girone di ritorno almeno sulla carta potrebbe essere favorevole».

Partite delicate

Proprio in virtù dell'ultimo sprint di andata, per i giallorossi all'orizzonte ci sono delle gare delicate che potrebbero indirizzare il cammino in vista del ritorno. Sabato c'è la trasferta in casa del Bivongi e poi due scontri diretti per la salvezza contro Seles e Laureana: «Il Bivongi - continua Bruni - sta dimostrando di meritare di stare nella zona play off ma noi faremo di tutto per portare a casa un buon risultato. In seguito affronteremo Seles e Laureana, sicuramente partite importanti per il nostro obiettivo e dunque speriamo di chiudere l'anno con quanti più punti possibili».

Capitolo mercato: «Qualcosa sicuramente la faremo, poiché come rosa siamo numerosa ma dobbiamo limare alcune lacune che abbiamo. Faremo acquisti mirati».