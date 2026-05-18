Ancora un week end caratterizzato dal taekwondo e, ancora una volta, teatro dell'evento è stato Catanzaro. Domenica scorsa, infatti, al PalaGallo si è disputato il campionato regionale che ha visto competere venti società e 250 piccoli atleti.

Tra le società partecipanti e, soprattutto, protagoniste dell'evento c'era quella vibonese Champions Taekwondo, guidata da Cristina Contartese. Continua a confermarsi tra i punti di riferimento del panorama regionale dunque il team di Vibo, dando continuità ai successi dei mesi scorsi sempre al campionato regionale.

I medagliati

Al termine della competizione, sono state ben quindici le medaglie portate a casa dai giovani atleti di Vibo: sette medaglie d'oro, quattro d'argento e quattro di bronzo. Ecco allora i nomi di chi si è portato a casa il riconoscimento:

Medaglie d'oro per Giuseppe Messina (Categoria Children), Maria Paola Montenegro (Categoria Beginners), Domenico Licastro (Categoria Beginners), Mariangela Pata (Categoria Children), Giuseppe Grillo (Categoria Children(, Sofia De Rito Sofia (Categoria Beginners) e Antonietta Bonavena (Categoria Children). Argento invece per Gaetano Taccone (Categoria Kids), Krystal Mandaradoni (Categoria Children), Alfonso Lagadari (Categoria Children) e Francesco Lagadari (Categoria Beginners). Infine, medaglie di bronzo per Bryan Botta (Categoria Kids), Lorenzo Cosentino (Categoria Kids), Antonio Borzì (Categoria Children) e Marco Ferraro (Categoria Children). Buona, anche se non sono arrivate medaglie, le prestazioni di Riccardo Aversano (Categoria Beginners), Samuele Greco (Categoria Children) e Mattia Sirianni (Categoria Kids).

Per le Categorie Kids, oltre alla corazza, sono stati usati anche i caschetti elettronici in previsione del prossimo kimeLIU che si svolgerà i primi di giugno a Roma.