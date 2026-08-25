In volo con mamma: l'esperienza di una 85enne in parapendio

La società del presidente Pippo Callipo apre la quarta stagione del progetto femminile con un organico profondamente rinnovato. Il direttore sportivo: «Campionato tutto da scoprire, ma vogliamo essere protagonisti nella corsa alla promozione»
Le due società avviano una collaborazione tecnica per i settori maschile e femminile. Staff e metodologie condivise e un percorso dalle categorie giovanili fino ai campionati superiori. Il progetto sarà presentato martedì 25 agosto a Pizzo
Una giornata di sport e solidarietà nel ricordo del 52enne scomparso nel 2023 dopo aver combattuto per tre anni contro la malattia. In programma una gara di tiro a volo e una raccolta fondi per la ricerca scientifica
La competizione nata dall’idea dello studente liceale Giuseppe Monteleone, che ha coinvolto sponsor, attività del territorio e decine di partecipanti in una competizione di allenamento a corpo libero patrocinata dal Comune
Tra la gioia dei giovanissimi atleti, lo spettacolo pirotecnico e l'emozionante intervento del cronista Francesco Repice, la manifestazione festeggia anche la terza Bandiera Blu della cittadina con un importante gesto benefico
In occasione della Giornata Internazionale della Gioventù, Aicem Calabria promuove un evento di partecipazione attiva con il patrocinio del Comune: in palio per i ragazzi anche un'esperienza alle istituzioni europee a Bruxelles
Dopo la prima fase di ritiro a Lorica, i rossoblù travolgono Admo Pro Pellaro in amichevole nel segno di uno scatenato Marsico (tripletta). Entusiasta il presidente Putrino: «Avvio di campionato di fuoco, ma siamo pronti. Tifosi straordinari»
Nella 65ª edizione dello storico torneo di Pizzo, le doppiette di Mangari, il rete da cineteca e il sigillo di Fragalà travolgono il Basulateju (4-0). La squadra attende ora di scoprire chi contenderà il titolo più antico della Calabria