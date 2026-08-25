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In volo con mamma: l'esperienza di una 85enne in parapendio

25 agosto, 2026
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Pizzo
ULTIMA ORA
Si scaldano i motori

Tonno Callipo, inizia la sfida della nuova Serie A3. Il ds Defina fissa il traguardo: «Puntiamo ai posti che valgono l’A2»

La società del presidente Pippo Callipo apre la quarta stagione del progetto femminile con un organico profondamente rinnovato. Il direttore sportivo: «Campionato tutto da scoprire, ma vogliamo essere protagonisti nella corsa alla promozione»
Redazione
Tonno Callipo, inizia la sfida della nuova Serie A3. Il ds Defina fissa il traguardo: «Puntiamo ai posti che valgono l’A2»\n
Sinergia sportiva

Tonno Callipo e Lory Volley Pizzo insieme per i giovani: nasce una filiera per far crescere i talenti della pallavolo vibonese

Le due società avviano una collaborazione tecnica per i settori maschile e femminile. Staff e metodologie condivise e un percorso dalle categorie giovanili fino ai campionati superiori. Il progetto sarà presentato martedì 25 agosto a Pizzo
Redazione
Tonno Callipo e Lory Volley Pizzo insieme per i giovani: nasce una filiera per far crescere i talenti della pallavolo vibonese\n
Sconfitta amara

Vibonese, esordio con l’addio alla Coppa Italia. Mister Marra: «Che rabbia aver regalato quei gol mentre gestivamo la palla»

I rossoblù cadono ai rigori al "Razza" contro l'Avola nel turno preliminare. L’allenatore in conferenza stampa: «Zero disattenzioni se vogliamo fare un grande campionato»
Vincenzo Primerano
Vibonese, esordio con l’addio alla Coppa Italia. Mister Marra:\u00A0«Che rabbia aver regalato quei gol mentre gestivamo la palla»\n
Si ricomincia

Il Sant’Onofrio accede i motori, primo allenamento e ambizioni alte: «In campo per vincere ogni partita con pressing e velocità»

La squadra giallorossa inizia la preparazione in vista del campionato 2026/27. Il tecnico punta su grinta e possesso palla, mentre il ds Mandarano rilancia: «Vogliamo alzare l’asticella»
Redazione
Il Sant’Onofrio accede i motori, primo allenamento e ambizioni alte: «In campo per vincere ogni partita con pressing e velocità»\n

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Andrea, i suoi organi ridaranno la vita a sette persone

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Turismo in Calabria, la crescita non basta

22 agosto 2026
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Cronaca

Il Filo rosso della 'ndrangheta: l'asse Reggio Milano

22 agosto 2026
Ore 10:23
Il Filo rosso della 'ndrangheta: l'asse Reggio Milano
la cerimonia

Coppa Olimpia, il 26 agosto al Castello di Pizzo la cerimonia di premiazione: verrà assegnato anche il Premio giornalistico "Franco Russo"

Mercoledì si chiuderà la 65ª edizione del torneo rionale più antico della Calabria: trionfa il team "Chjazza", mentre a Vincenzo Primerano va il 14° Premio "Franco Russo"
Redazione
Coppa Olimpia, il 26 agosto al Castello di Pizzo la cerimonia di premiazione: verrà assegnato anche il Premio giornalistico \"Franco Russo\"\n
La partita

Vibonese, esordio amaro in Coppa Italia: l’Avola passa ai rigori dopo un 2-2 da brividi

I rossoblù rimontano e ribaltano il risultato con la doppietta di Cosendrey, ma i siciliani trovano il 2-2 e conquistano la qualificazione dal dischetto
Vincenzo Primerano
Vibonese, esordio amaro in Coppa Italia: l’Avola passa ai rigori dopo un 2-2 da brividi\n
In casa rossoblù

Vibonese Calcio, attesa per l'esordio in Coppa Italia contro l'Avola. Cerutti: «Inizia il bello. La fascia da capitano? Per me una bella sfida»

Il centrocampista argentino suona la carica alla vigilia dell'esordio: «Vogliamo regalare immense satisfazioni ai nostri tifosi»
Vincenzo Primerano
Vibonese Calcio, attesa per l'esordio in Coppa Italia contro l'Avola. Cerutti: «Inizia il bello. La fascia da capitano?\n\nPer me una bella sfida»\n
la numerazione

Serie D, scatta l’ora della Vibonese: ufficializzati i numeri di maglia, in attesa dell'esordio in Coppa Italia

Rossoblù pronti al debutto casalingo contro l’Avola allo stadio Razza per il primo turno. La società svela la numerazione della rosa per la nuova stagione
Vincenzo Primerano
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Tutto pronto

“Insieme contro la Sla”: a Drapia il Memorial dedicato a Nicola Mazzeo

Una giornata di sport e solidarietà nel ricordo del 52enne scomparso nel 2023 dopo aver combattuto per tre anni contro la malattia. In programma una gara di tiro a volo e una raccolta fondi per la ricerca scientifica
Giusy D'Angelo
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L’iniziativa

Vibo Valentia, a 16 anni organizza l’Urban Body Cup: il Parco di Moderata Durant si trasforma in un’arena dello sport

La competizione nata dall’idea dello studente liceale Giuseppe Monteleone, che ha coinvolto sponsor, attività del territorio e decine di partecipanti in una competizione di allenamento a corpo libero patrocinata dal Comune
Redazione Sport
Vibo Valentia, a 16 anni organizza l’Urban Body Cup: il Parco di Moderata Durant si trasforma in un’arena dello sport\n
Festa rossoblù

Vibonese, abbraccio di popolo in Piazza Diaz. Presentata ufficialmente la squadra. Marra: «Ripagheremo l'entusiasmo»

Presentata ufficialmente la squadra per il prossimo campionato di Serie D: festa tra vecchie glorie, commozione e le parole battagliere di mister Marra e del ds Maglia
Vincenzo Primerano
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Il torneo

Pizzo: la 65ª edizione della Coppa Olimpia si decide ai rigori: il team "Chjazza" si laurea Campione

La favola del torneo più antico della Calabria si chiude con l'ennesima serata di grande calcio e passione. Ora l'attesa per la premiazione al Castello Murat prevista per il 26 agosto
Vincenzo Primerano
Pizzo: la 65ª edizione della Coppa Olimpia si decide ai rigori: il team \"Chjazza\" si laurea Campione\n
Calciomercato rossoblù

Us Vibonese, colpo internazionale per l’attacco: arriva l’argentino Matías Gastón Castro

Il centravanti classe 1991 porta esperienza internazionale e conoscenza della Serie D. Ha giocato in Sud America, Europa e Asia
Vincenzo Primerano
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L’attesa

Serie D, l’amministratore unico Vullo sul calendario della Vibonese: «Potevamo essere più fortunati, ma ci divertiremo»

Un avvio col botto tra big match e derby. I rossoblù attesi subito da sfide ad alta tensione. Il nuovo patron della squadra carica l’ambiente
Vincenzo Primerano
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l'evento

Sport, festa e solidarietà: si chiude con successo la terza edizione del torneo "Parghelia d'amare"

Tra la gioia dei giovanissimi atleti, lo spettacolo pirotecnico e l'emozionante intervento del cronista Francesco Repice, la manifestazione festeggia anche la terza Bandiera Blu della cittadina con un importante gesto benefico
Vincenzo Primerano
Sport, festa e solidarietà: si chiude con successo la terza edizione del torneo \"Parghelia d'amare\"\n
Il torneo

Coppa Olimpia, sarà "Chjazza"-"Contrada Mazzotta" la finalissima della 65esima edizione

Allo stadio "Vincenzo Tucci" di Pizzo si decide il torneo più antico della Calabria: il team "Chjazza" conquista l'ultimo pass superando il "Cendufundani" ai calci di rigore dopo uno 0-0 combattuto
Vincenzo Primerano
Coppa Olimpia, sarà \"Chjazza\"-\"Contrada Mazzotta\" la finalissima della 65esima edizione\n
la scelta

Vibonese, addio a sorpresa: si dimette il direttore generale Francesco Chirico dopo solo un mese e mezzo

Ritiro estivo e preparazione procedono sotto la guida di mister Marra, ma la società rossoblù registra le dimissioni del giovane dirigente per motivazioni strettamente personali
Vincenzo Primerano
Vibonese, addio a sorpresa: si dimette il direttore generale Francesco Chirico dopo solo un mese e mezzo\n
il progetto

"Giovani Attori di Cambiamento": a Parghelia il progetto europeo Civic Lab tra laboratorio d'idee e futsal femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Gioventù, Aicem Calabria promuove un evento di partecipazione attiva con il patrocinio del Comune: in palio per i ragazzi anche un'esperienza alle istituzioni europee a Bruxelles
Vincenzo Primerano
\"Giovani Attori di Cambiamento\": a Parghelia il progetto europeo Civic Lab tra laboratorio d'idee e futsal femminile\n
Il memorial

Mileto nel segno del ricordo e della solidarietà: nasce il Trofeo di calcio "Saverio Muzzopappa", in campo il 24 agosto per la prima edizione

L'evento commemorativo vedrà sfidarsi Vibonese e Soriano Fabrizia per una giornata tra sport, spettacolo e beneficenza in favore dell'associazione "Il Dono"
Vincenzo Primerano
Mileto nel segno del ricordo e della solidarietà: nasce il\u00A0Trofeo di calcio \"Saverio Muzzopappa\", in campo il 24 agosto per la prima edizione\n
buon test

Per la Vibonese un rientro da applausi al Razza e febbre da abbonamento. Putrino: «Sono soddisfatto e molto ottimista»

Dopo la prima fase di ritiro a Lorica, i rossoblù travolgono Admo Pro Pellaro in amichevole nel segno di uno scatenato Marsico (tripletta). Entusiasta il presidente Putrino: «Avvio di campionato di fuoco, ma siamo pronti. Tifosi straordinari»
Vincenzo Primerano
Per la Vibonese un\u00A0rientro da applausi al Razza\u00A0e febbre da abbonamento. Putrino: «Sono soddisfatto e molto ottimista»\n
doppio innesto

Dilettanti, lo Spilinga prosegue la sua campagna acquisti: doppio colpo per mister Rombolà

Dopo la scelta di ripartire dalla Seconda Categoria i giallorossi calano l'asso sul mercato: ufficiali gli arrivi dei giovani talenti Fiamingo e Scuteri
Vincenzo Primerano
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la semifinale

Coppa Olimpia, "Contrada Mazzotta" cala il poker ed è la prima finalista: gol capolavoro di La Ferla al Tucci

Nella 65ª edizione dello storico torneo di Pizzo, le doppiette di Mangari, il rete da cineteca e il sigillo di Fragalà travolgono il Basulateju (4-0). La squadra attende ora di scoprire chi contenderà il titolo più antico della Calabria
Vincenzo Primerano
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l’intesa

Fede rossonera senza confini: ufficiale il gemellaggio tra il Milan Club Vibo e il Milan Club New York City

La stretta di mano tra il presidente Pesce e il dirigente Usa Zagari unisce Calabria e America nel segno dei valori rossoneri: «Un ponte che annulla le distanze»
Vincenzo Primerano
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La presenza

Podismo, l'Atletica San Costantino tra i protagonisti della XV edizione de La Normanna

Ben sette atleti della società sportiva hanno partecipato alla corsa podistica internazionale. Il presidente Panuccio: «Importante tappa del nostro percorso»
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