La formazione allenata da Paolo Grasso supera in trasferta la CCB Academy Catanzaro nell'esordio del campionato 2026/2027, imponendosi con 15 punti di vantaggio e mostrando una buona condizione fisica e una convincente organizzazione di gioco

La Multimed Pallacanestro Vibo Valentia comincia con il piede giusto la stagione 2026/2027 del campionato Under 15, conquistando una convincente vittoria in trasferta contro la CCB Academy Catanzaro ASD. Sul parquet catanzarese i giovani vibonesi si impongono per 61-46, mettendo a segno il primo successo stagionale e lanciando un segnale alle altre formazioni del torneo.

Una prestazione che premia il lavoro svolto durante la preparazione e le scelte tattiche dell'allenatore Paolo Grasso, soddisfatto soprattutto della capacità dei suoi ragazzi di prendere in mano la partita dopo un avvio combattuto.

La Multimed prende il comando della gara

I padroni di casa partono con determinazione, cercando di imporre il proprio ritmo, ma la formazione vibonese riesce progressivamente a contenere le iniziative avversarie e a conquistare il controllo del confronto. La Multimed trova le soluzioni per superare la resistenza dei catanzaresi, costruendo un vantaggio che le consente di chiudere con 15 punti di margine.

«Siamo partiti in perfetta condizione fisica e con la volontà di realizzare un campionato esaltante – commenta coach Grasso – e lo abbiamo dimostrato nel momento in cui abbiamo stemperato le velleità dei padroni di casa, che sono partiti agguerriti ma che presto hanno dovuto fare i conti con la Multimed, che ha subito assunto il comando della partita».

Il tecnico guarda già al prosieguo della stagione, consapevole delle difficoltà che attendono la sua squadra: «Siamo soltanto alle prime avvisaglie di un campionato che sembra chiedere a tutte le squadre di proiettare il massimo sforzo, se è vero che quella di quest'anno si presenta una competizione di alto valore tecnico e agonistico».

Le ambizioni della società

Soddisfazione anche nelle parole del segretario organizzativo della società, Sebastiano Passanisi, che considera il risultato di Catanzaro un incoraggiante punto di partenza.

«È un avvio molto promettente e di sicuro effetto competitivo – sottolinea – e la levatura odierna dei giovani sembra presagire che le contese offriranno molto spazio alle velleità delle squadre che non nascondono affatto ogni legittima ambizione. Si prospetta un campionato di alto confronto».

La vittoria esterna all'esordio alimenta dunque le aspettative della Multimed, intenzionata a ritagliarsi un ruolo importante nel torneo Under 15. Il primo risultato è incoraggiante, anche se sarà il prosieguo del campionato a misurare le reali possibilità della formazione vibonese di competere con le squadre più accreditate.