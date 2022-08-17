La gara podistica, fondata negli anni ‘80 dal noto maestro di scultura e pittura Alfredo Mazzotta, ha visto l’affermazione degli atleti Maggisano e Ciccone

Successo per l’edizione 2022 della “StraNao”, la gara podistica fondata negli anni ’80 dal noto maestro di pittura e scultura Alfredo Mazzotta. La manifestazione sportiva è stata riproposta, dopo decenni d’interruzione, dalla Pro Loco di Ionadi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con Fidal Calabria, Asd Atletica San Costantino e associazione “Valentia”. Al via molti atleti provenienti da tutta la Calabria. La competitiva maschile assoluta è stata vinta dal podista della Libertas Lamezia Antonio Maggisano, quella femminile dalla podista miletese, in forza all’Atletica Sciuto, Rosy Ciccone. [Continua in basso]

I partecipanti hanno dovuto percorrere per tre volte un circuito impegnativo di 3,3 chilometri, fatto di continui saliscendi e caratterizzato dall’arrivo in salita. Tra le altre cose, da segnalare l’ottima performance della realtà sportiva “Conoscere Jonadi”, che con Francesco Vozza e Giovanni Rossi ha rispettivamente conquistato, il primo posto nella categoria M 45 e il secondo posto nella categoria M 60. In parallelo alla corsa podistica competitiva si è svolta anche una gara non competitiva, in cui i partecipanti sono stati chiamati a percorrere due giri del circuito, con tanto di passeggiata nel terzo giro finale. La “StraNao” si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei vincitori, svoltasi nel locale anfiteatro alla presenza del sindaco di Ionadi Fabio Signoretta, del presidente regionale e del delegato provinciale Fidal, Vincenzo Caira e Salvatore Mangone, del presidente della Pro Loco Enzo Pesce e della guida dell’associazione “Valentia” Anthony Lo Bianco.