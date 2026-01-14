Capo Vaticano e Soriano Fabrizia devono cedere il passo alle due prime della classe, mentre il Pizzo cade per 3-2 in casa della Rosarnese
Con l'avvento del 2026 torna a calcare i campi anche la Juniores, il campionato regionale Under 19 che mette in vetrina i giovani emergenti del calcio dilettantistico. Tra i tanti gironi, quello inerente le squadre vibonesi è il raggruppamento E che ha visto giocarsi la nona giornata, ovvero la seconda di ritorno. Ecco come è andata.
Le partite
A guidare il raggruppamento è sempre il duo composto da Gioiese e Virtus Rosarno. Entrambe appaiate a quota 24 punti, con ogni probabilità sarà tra loro due la corsa per il primo posto.
Dieci gol nelle ultime due partite per i giovani della Gioiese che incamerano la loro seconda vittoria consecutiva, battendo a domicilio i pari età del Soriano Fabrizia. Gara che scorre via senza particolari patemi e con i viola ampiamente in gestione, come testimonia lo 0-4 finale: in copertina Stefano D'Agostino che mette a segno la doppietta che apre le marcature. Il tris è figlio di una splendida punizione da parte del giovanissimo Lo Bianco (classe 2010) mentre il poker lo cala Migale F. con uno squisito pallonetto.
Risponde a tono la Virtus Rosarno che supera a domicilio il Capo Vaticano per 1-3: per i baby amaranto, al momento l'unica squadra ad aver battuto la Gioiese, in gol Spagnolo, Pisano e Sgambetterra.
Un ciclone invece la Palmese che non ha pietà del fanalino di coda Melicucco, ancora fermo a quota zero punti, e annientato con il punteggio di 12-2.
Si ferma dopo due vittorie consecutive il Pizzo di mister Alessandria che deve cede il passo alla Rosarnese dopo una gara aperta fino alla fine. Per i napitini in gol De Filippis e Michienzi, mentre i padroni di casa esultano grazie a Paladino, Alessi e Pardea. Pizzo che rimane comunque nella griglia play off.
I risultati
- Capo Vaticano-Virtus Rosarno 1-3
- Palmese-Melicucco 12-2
- Rosarnese-Pizzo 3-2
- Soriano Fabrizia-Gioiese 0-4
La classifica
- Gioiese 24
- Virtus Rosarno 24
- Palmese 18
- Rosarnese 13
- Pizzo 11
- Capo Vaticano 9
- Soriano Fabrizia 7
- Melicucco 0
Il prossimo turno
- Capo Vaticano-Soriano Fabrizia
- Gioiese-Rosarnese
- Pizzo-Palmese
- Virtus Rosarno-Melicucco