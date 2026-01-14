Con l'avvento del 2026 torna a calcare i campi anche la Juniores, il campionato regionale Under 19 che mette in vetrina i giovani emergenti del calcio dilettantistico. Tra i tanti gironi, quello inerente le squadre vibonesi è il raggruppamento E che ha visto giocarsi la nona giornata, ovvero la seconda di ritorno. Ecco come è andata.

Le partite

A guidare il raggruppamento è sempre il duo composto da Gioiese e Virtus Rosarno. Entrambe appaiate a quota 24 punti, con ogni probabilità sarà tra loro due la corsa per il primo posto.

Dieci gol nelle ultime due partite per i giovani della Gioiese che incamerano la loro seconda vittoria consecutiva, battendo a domicilio i pari età del Soriano Fabrizia. Gara che scorre via senza particolari patemi e con i viola ampiamente in gestione, come testimonia lo 0-4 finale: in copertina Stefano D'Agostino che mette a segno la doppietta che apre le marcature. Il tris è figlio di una splendida punizione da parte del giovanissimo Lo Bianco (classe 2010) mentre il poker lo cala Migale F. con uno squisito pallonetto.

Risponde a tono la Virtus Rosarno che supera a domicilio il Capo Vaticano per 1-3: per i baby amaranto, al momento l'unica squadra ad aver battuto la Gioiese, in gol Spagnolo, Pisano e Sgambetterra.



Un ciclone invece la Palmese che non ha pietà del fanalino di coda Melicucco, ancora fermo a quota zero punti, e annientato con il punteggio di 12-2.

Si ferma dopo due vittorie consecutive il Pizzo di mister Alessandria che deve cede il passo alla Rosarnese dopo una gara aperta fino alla fine. Per i napitini in gol De Filippis e Michienzi, mentre i padroni di casa esultano grazie a Paladino, Alessi e Pardea. Pizzo che rimane comunque nella griglia play off.

I risultati

Capo Vaticano-Virtus Rosarno 1-3

Palmese-Melicucco 12-2

Rosarnese-Pizzo 3-2

Soriano Fabrizia-Gioiese 0-4

La classifica

Gioiese 24

Virtus Rosarno 24

Palmese 18

Rosarnese 13

Pizzo 11

Capo Vaticano 9

Soriano Fabrizia 7

Melicucco 0

Il prossimo turno