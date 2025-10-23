Molti giovani interessanti chiamati a dare lustro al loro talento, accendendo così la loro carriera la quale pone radici in un campionato che accoglie visibilità in prospettiva futura per molte società sportive. Si è consumata martedì scorso la prima giornata dei campionati regionali Under 19. Ed è il girone E quello prevalentemente vibonese con tre compagini della provincia impegnate: Capo Vaticano, Soriano Fabrizia e Pizzo.

La prima giornata

Subito derby alla prima giornata, dal momento che si affrontavano Soriano Fabrizia e Pizzo. Alla fine è pari e patta, con il match che termina 2-2 e che divide la posta in palio all'esordio: vantaggio napitino con Michienzi ma, a inizio ripresa, i giovani rossoblù ribaltano tutto prima con Putortì e poi con Farfaglia. Gli ospiti non demordono, prima sbagliano un calcio di rigore con Caruso e poi quest'ultimo si fa perdonare siglando il 2-2 finale. Amaro invece l'esordio per l'altra vibonese Capo Vaticano che crolla in maniera burrascosa contro la Gioiese, quest'ultima vittoriosa per 1-7 e con Piromalli mattatore (autore di quattro reti).

Roboante anche l'impatto stagionale della Rosarnese che ne fa addirittura dieci ai pari età del Melicucco: tripletta di Paladino, doppietta di Cognetta e reti di D'Angelis, Alessi, Arena, Rosano e Pronesti. Parte col piede giusto anche la Virtus Rosarno che batte a domicilio la Palmese per 1-2 grazie alle reti di Spagnolo e Giofrè.

I risultati

Capo Vaticano-Gioiese 1-7

Palmese-Virtus Rosarno 1-2

Rosarnese-Melicucco 10-0

Soriano Fabrizia-Pizzo 2-2

La classifica

Rosarnese 3

Gioiese 3

Virtus Rosarno 3

Pizzo 1

Soriano Fabrizia 1

Palmese 0

Capo Vaticano 0

Melicucco 0

Il prossimo turno

Gioiese-Soriano Fabrizia

Melicucco-Palmese

Pizzo-Rosarnese

Virtus Rosarno-Capo Vaticano