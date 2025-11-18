Si sono concluse le sfide che hanno visto impegnati gli Under 19. Disastro Soriano Fabrizia che in casa della Virtus Rosarno cade 10-1

Dopo il turno di riposo, ritorna il campionato Juniores regionale Under 19 che, nel pomeriggio di questo martedì, ha visto consumarsi la quarta giornata. Nello specifico è il girone E quello attenzionato, dal momento che raccoglie anche le tre vibonesi Capo Vaticano, Pizzo e Soriano Fabrizia. Ecco allora il bilancio.

Le partite

Spiccava innanzitutto il derby della Piana che, complice il curioso fato calcistico arriva proprio nella settimana in cui si disputerà quello vero e proprio, nel campionato di Eccellenza. L'antipasto della supersfida ha visto sorridere la compagine viola che mantiene la vetta della classifica e, soprattutto, il punteggio pieno. I giovani di mister Ficarra, infatti, battono i pari età neroverdi con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Nania e D’Agostino, con quest’ultimo che però si è fatto espellere (secondo giallo) per un’esultanza giudicata dall’arbitro troppo eccessiva. Tiene il passo la Virtus Rosarno, a una sola lunghezza di ritardo, che sul campo amico strapazza il Soriano Fabrizia annichilendolo con l'esagerato risultato di 10-1. Sopra le righe Spagnolo dal momento che la metà dei gol portano la sua firma. Doppiette per Morgante e Marco Pisano e gol di Sibio.

Prima vittoria stagionale per il Pizzo di mister Federico Alessandria che batte il fanalino di coda Melicucco. Esaltante la prova dei giovani napitini che sommergono di reti gli avversari: di 9-0 il punteggio finale con Michienzi da copertina, autore di un poker, e poi una rete a testa per De Filippis, Fragalà, Lo Gatto, Zezzo e Defina. Vince il Capo Vaticano che piega di misura i pari età della Rosarnese: termina 1-0 la sfida.

I risultati

Capo Vaticano-Rosarnese 1-0

Gioiese-Palmese 2-1

Pizzo-Melicucco 9-0

Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia 10-1

La classifica

Gioiese 12

Virtus Rosarno 9

Capo Vaticano 7

Palmese 6

Rosarnese 5

Pizzo 5

Soriano Fabrizia 4

Melicucco 0

Il prossimo turno

Melicucco-Gioiese

Palmese-Capo Vaticano

Pizzo-Virtus Rosarno

Rosarnese-Soriano Fabrizia