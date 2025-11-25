Continua il suo percorso il campionato Juniores regionale, rampa di lancio per i più giovani verso il cosiddetto calcio dei grandi. La categoria Under 19 ha visto dunque chiudersi la sua quinta giornata, con speciale focus sul girone E che è quello che ingloba le tre compagini vibonesi: Pizzo, Capo Vaticano e Soriano Fabrizia.

Le partite

Nessuna sorpresa in vetta alla classifica, con una Gioiese che continua a macinare gioco e risultati in una marcia inarrestabile. Quinta vittoria su cinque per i baby viola che volano a punteggio pieno. A farne le spese, stavolta, è il malcapitato Melicucco, fanalino di coda ancora a zero punti, sommerso di gol. I ragazzi di mister Ficarra, infatti, chiudono la sfida addirittura sul 14-0 con Nania in copertina, autore di sei reti, poi tripletta di Piromalli e un gol a testa per Quiescente, Morale, Giacco, Pirelli e Lalla e mandando un altro segnale chiaro al proprio raggruppamento, anche perché accenna alla prima mini fuga stagionale, in attesa dello scontro tra la Virtus Rosarno, principale antagonista, e il Pizzo in terra vibonese. La gara si disputerà giovedì per l'impegno della prima squadra amaranto, nella semifinale di andata della Coppa Italia Dilettanti.

Cade invece il Capo Vaticano, nel match tutto intriso di neroverde, contro la Palmese che vince 2-0 e adesso vede il secondo posto distante solamente un punto. Per i palmisani in gol Muscari e Pisanelli. Cade 4-1 il Soriano Fabrizia in casa della Rosarnese.

I risultati

Melicucco-Gioiese 0-14

Palmese-Capo Vaticano 2-0

Pizzo-Virtus Rosarno giovedì

Rosarnese-Soriano Fabrizia 4-2

La classifica

Gioiese 15

Virtus Rosarno* 9

Palmese 9

Rosarnese 7

Capo Vaticano 6

Pizzo* 5

Soriano Fabrizia 4

Melicucco 0

Il prossimo turno

Capo Vaticano-Melicucco

Gioiese-Pizzo

Rosarnese-Virtus Rosarno

Soriano Fabrizia-Palmese