In archivio i primi 180 minuti della stagione. Nel pomeriggio di martedì, come di consueto, si fa spazio il campionato Juniores Under 19 regionale che ha visto disputarsi la sua seconda giornata. Quello relativo alle giovani compagini vibonesi è il girone E che vede tre rappresentanti vibonesi: Soriano Fabrizia, Pizzo e Capo Vaticano.

Le sfide

Solo due, però, sono state le vibonesi scese in campo dal momento che il Capo Vaticano, che da calendario era di scena in casa della Virtus Rosarno, giocherà giovedì dopo il rinvio della gara in questione, a causa dell'impegno di Coppa Italia Dilettanti di mercoledì della prima squadra amaranto contro il Gioiosa Ionica.

Quanto alle due scese in campo, un bottino prevalentemente magro. Pirotecnico 3-3, innanzitutto, del Pizzo che impatta in casa contro i pari età della Rosarnese. Un punto, però, che vale come una vittoria per la squadra di mister Alessandria dal momento che chiudono il primo tempo addirittura sotto di tre reti a causa di un autogol e alla doppietta di Alessi. Nella ripresa, però, gli ospiti pareggiano il conto delle autoreti e poi Lo Gatto e Pannia completano un'insperata rimonta. Crolla con un pesante 5-0 il Soriano Fabrizia in casa della Gioiese che adesso comanda il girone, unica a punteggio pieno. Esagerata, infine, la Palmese che ne fa addirittura sette a domicilio al fanalino di coda Melicucco.

I risultati

Gioiese-Soriano Fabrizia 5-0

Melicucco-Palmese 1-7

Pizzo-Rosarnese 3-3

Virtus Rosarno-Capo Vaticano giovedì

La classifica

Gioiese 6

Rosarnese 4

Palmese 3

Virtus Rosarno 3

Pizzo 2

Soriano Fabrizia 1

Capo Vaticano 0

Melicucco 0