Il campionato regionale Juniores (girone E) ha visto concludersi la sua sesta giornata, portando così a soli novanta minuti la fine del girone di andata e con una gerarchia che sembra già delineata. Ecco il bilancio nel raggruppamento che vede anche le tre vibonesi Capo Vaticano, Pizzo e Soriano Fabrizia.

Le partite

Un rullo compressore innanzitutto la Gioiese che si conferma leader del proprio girone. I baby viola si aggiudicano il match contro il Pizzo. Tris per la squadra di mister Ficarra che si impone sui pari napitini per 3-1 grazie alle reti di Migale, Sindoni e Pirelli e fanno sei vittorie su sei, volando a punteggio pieno. Cerca di tenere il passo la Virtus Rosarno, seconda e con un ritardo di tre lunghezze. La compagine amaranto si aggiudica il derby tutto in casa contro la Rosarnese, passando per 1-2 grazie alla decisiva doppietta di Ayad. Di Rosano invece il gol della Rosarnese.

Terza piazza per la Palmese che si impone, in maniera decisa, in casa del Soriano Fabrizia grazie a un secco poker senza attenuanti. Poker anche per il Capo Vaticano che batte, senza particolari patemi, il fanalino di coda Melicucco per 4-0.

I risultati

Capo Vaticano-Melicucco 4-0

Gioiese-Pizzo 3-1

Rosarnese-Virtus Rosarno 1-2

Soriano Fabrizia-Palmese 1-4

La classifica

Gioiese 18

Virtus Rosarno 15

Palmese 12

Capo Vaticano 9

Rosarnese 7

Pizzo 5

Soriano Fabrizia 4

Melicucco 0

Il prossimo turno

Melicucco-Soriano Fabrizia

Palmese-Rosarnese

Pizzo-Capo Vaticano

Virtus Rosarno-Gioiese