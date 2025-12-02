Pesante sconfitta interna per il Soriano Fabrizia che cede 1-4 contro la Palmese. Va alla Virtus Rosarno il derby contro la Rosarnese: il match finisce 1-2
Il campionato regionale Juniores (girone E) ha visto concludersi la sua sesta giornata, portando così a soli novanta minuti la fine del girone di andata e con una gerarchia che sembra già delineata. Ecco il bilancio nel raggruppamento che vede anche le tre vibonesi Capo Vaticano, Pizzo e Soriano Fabrizia.
Le partite
Un rullo compressore innanzitutto la Gioiese che si conferma leader del proprio girone. I baby viola si aggiudicano il match contro il Pizzo. Tris per la squadra di mister Ficarra che si impone sui pari napitini per 3-1 grazie alle reti di Migale, Sindoni e Pirelli e fanno sei vittorie su sei, volando a punteggio pieno. Cerca di tenere il passo la Virtus Rosarno, seconda e con un ritardo di tre lunghezze. La compagine amaranto si aggiudica il derby tutto in casa contro la Rosarnese, passando per 1-2 grazie alla decisiva doppietta di Ayad. Di Rosano invece il gol della Rosarnese.
Terza piazza per la Palmese che si impone, in maniera decisa, in casa del Soriano Fabrizia grazie a un secco poker senza attenuanti. Poker anche per il Capo Vaticano che batte, senza particolari patemi, il fanalino di coda Melicucco per 4-0.
I risultati
Capo Vaticano-Melicucco 4-0
Gioiese-Pizzo 3-1
Rosarnese-Virtus Rosarno 1-2
Soriano Fabrizia-Palmese 1-4
La classifica
Gioiese 18
Virtus Rosarno 15
Palmese 12
Capo Vaticano 9
Rosarnese 7
Pizzo 5
Soriano Fabrizia 4
Melicucco 0
Il prossimo turno
Melicucco-Soriano Fabrizia
Palmese-Rosarnese
Pizzo-Capo Vaticano
Virtus Rosarno-Gioiese