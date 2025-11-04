Il derby vibonese va ai rossoblù grazie a un gol di La Rocca, mentre ai napitini non bastano le reti di Gambardella e De Giorgio. Ecco la classifica e le partite del prossimo turno

Anche la terza giornata del campionato Juniores (girone E) è andata in archivio, quello cioè inerente le giovani compagini vibonesi: Pizzo, Soriano Fabrizia e Capo Vaticano. Ecco allora il bilancio del terzo turno.

Le partite

Dopo 270 minuti giocati, le uniche due formazioni a punteggio pieno sono Virtus Rosarno e Gioiese. Vittoria innanzitutto per la compagine amaranto che batte a domicilio i pari età del Melicucco, fanalino di coda del girone. Partita che gli ospiti si aggiudicano per 0-2 grazie alle reti di Pisano e Furuli. Tiene il passo la Gioiese, a pari punti, con i viola che si impongono sul campo della Rosarnese con il punteggio di 1-3.

Quanto alle vibonesi, cade in casa della Palmese il Pizzo dopo una sfida ricca di gol e terminata con il punteggio di 3-2: partita che si sblocca dopo cinque minuti di gioco in favore dei padroni di casa, con El Mamouni che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma i napitni trovano il pari con Gambardella a fine primo tempo. Nella ripresa però i locali prendono il largo prima con Laganà e poi con un calcio di rigore trasformato da Bruno. A dieci minuti dal termine i ragazzi di mister Alessandria accorciano le distanze con De Giorgio ma non basta. Va al Soriano Fabrizia infine il derby tutto vibonese contro il capo Vaticano, con i rossoblù che si impongono di misura grazie alla rete di La Rocca, abile di testa a sfruttare una incerta respinta del portiere su un velenoso calcio di punizione di Pugliese.

I risultati

Melicucco-Virtus Rosarno 0-2

Palmese-Pizzo 3-2

Rosarnese-Gioiese 1-3

Soriano Fabrizia-Capo Vaticano 1-0

La classifica

Gioiese 9

Virtus Rosarno 9

Palmese 6

Rosarnese 4

Soriano Fabrizia 4

Pizzo 2

Capo Vaticano 0

Melicucco 0

Il prossimo turno

Capo Vaticano-Rosarnese

Gioiese-Palmese

Pizzo-Melicucco

Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia