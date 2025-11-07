Secondo pareggio consecutivo per la Vibonese Under 19, impegnata nel campionato Juniores Nazionali (girone F). Dopo quello in casa dell'Heraclea, i giovani rossoblù allenati da mister Francesco Liotti impattano in casa per 2-2 contro i pari età del Nardò in occasione della nona giornata e salendo così a quota 6 punti in classifica.

La partita e il turno di riposo

Quanto alla gara giocata sul sintetico del Marzano, i leoncini hanno mostrato grinta e qualità, disputando una partita d'autorità e confermando il buon lavoro di Liotti e del suo staff soprattutto sulla fase mentale dei suoi talentini. All'alba della mezz'ora i locali si portano in vantaggio grazie a una rete di D'Agostino che concretizza una bella manovra offensiva. A pochi minuti dall'intervallo arriva anche il raddoppio siglato da Lo Preiato che calcola bene l'inserimento tra le linee e l'incontro con il pallone.

Nella ripresa però i padroni di casa calano e il Nardò prende sempre più in mano la partita, guidato dal gioiellino Leone che sigla una doppietta e ristabilisce gli equilibri che non cambieranno più fino al fischio finale. Un pareggio che consente agli ospiti di conservare due punti di vantaggio proprio sulla Vibonese.

Domani in programma il decimo turno di campionato ma con la Vibonese che osserverà il turno di riposo insieme al Fasano, anche a causa del ritiro del Francavilla che ha alterato campionato e calendario.

Il tabellino

VIBONESE: Ciurleo; Touati (Franzò 14’ st), Marramao, Fragalà, Paonessa (Defina 23’ st); Fiumara, Lo Preiato (Fuscà 18’ st), Marino; D’Agostino, Andreacchio, Vuttariello (Ciancio 32’ st). A disp.: Zappino, Rao, Vetrano, Ciliberto, Carone. All.: Liotti.



NARDÒ: Pando; Strusi, Aprile, G. Masciullo (Marulli 1’ st), G. D’Agostino; A. Masciullo, Giannoccaro (Renis 20’ st), Quarta (Stanisci 30’ st), Greco (De Matteis 35’ st); Leone, Scalinci (Sportella 35’ st). A disp.: Conte, Forcignano, De Carlo, Citto. All.: Fiore.



ARBITRO: Riccio (Assistenti: Meduri – Timpano)

MARCATORI: 27’ pt D’Agostino (V), 37’ pt Lo Preiato (V), 19’ st e 26’ st Leone (N)

NOTE: Ammoniti: Touati (V)