Si è archiviata anche la terza giornata del campionato regionale Juniores, la vetrina che mette in mostra i migliori giovani talenti del calcio dilettantistico calabrese. Riflettori puntati in particolare sul Girone E, dove si registra un bilancio non del tutto positivo per le compagini vibonesi impegnate nei vari campi: il bottino parla infatti di due sconfitte (Città di Pizzo e Soriano Fabrizia) e di una sola vittoria, quella centrata dall'Asd Pizzo.

Il racconto delle partite

La graduatoria inizia a delinearsi in modo netto, guidata a braccetto e a punteggio pieno dalle due corazzate rosarnesi.

Continuano a viaggiare a ritmi altissimi i ragazzi della Rosarnese, che vantano attualmente il miglior attacco del torneo con una media impressionante di quattro reti a partita. A farne le spese è il Soriano Fabrizia, superato con un netto 4-0 firmato dalle stoccate di Rosano e Alessi e dalla doppietta personale di Paladino.

Se la Rosarnese trascina con l'attacco, la Virtus Rosarno risponde sul piano del carattere e della solidità. I baby amaranto incassano i primi gol del loro campionato sul campo del Città di Pizzo, ma riescono a spuntarla al termine di un match scoppiettante. Il 3-4 finale regala la terza vittoria consecutiva grazie al sigillo di Punturiero, al gol di Pardea e alla decisiva doppietta di Lo Bianco.

Sorriso pieno invece per l'altra compagine napitina, l'Asd Pizzo. I ragazzi guidati da mister Alessandria conquistano tre punti d'oro a domicilio contro il Rizziconi: un 2-4 pirotecnico timbrato dalle reti di Galluzzo, Crudo, Ivanov e Lo Gatto.

Spazio infine al derby reggino tra Sporting Polistena e Melicucco, dominato in lungo e in largo dai polistenesi che travolgono gli avversari con un largo 7-2: per i padroni di casa tripletta di Nania, doppietta di Guzman e reti di Palaia e Sorace.

I risultati

Città di Pizzo-Virtus Rosarno 3-4

Rizziconi-Asd Pizzo 2-4

Rosarnese-Soriano Fabrizia 2-0

Sp. Polistena-Melicucco 7-2

La classifica

Rosarnese 9

Virtus Rosarno 9

Rizziconi 6

Sporting Polistena 6

Asd Pizzo 6

Città di Pizzo 0

Melicucco 0

Soriano Fabrizia 0