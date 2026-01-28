I baby viola si aggiudicano il derby della Piana contro la Palmese, vincendo per 3-5. La compagine amaranto invece ne fa otto al Soriano Fabrizia
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Si avvia verso la sua conclusione la regular season del campionato Juniores U19 che, nel martedì appena trascorso, ha messo in archivio la sua undicesima giornata e adesso ne mancano solamente tre alla fine. Quello inerente le vibonesi è il Girone E, ecco allora come è andata.
Le partite
Destinato ad arrivare fino alla fine il duello in vetta tra Gioiese e Virtus Rosarno, entrambe appaiate a quota 27 punti. I baby viola, innanzitutto, si aggiudicano il giovane derby della Piana contro la Palmese, vincendo per 3-5 in quel di Palmi. Partita elettrica e scintillante, come testimoniano i tanti gol. Match vibrante fin dalle prime battute, con la Gioiese che si porta sul 3-1, trascinata da una straripante doppietta di D’Agostino. I padroni di casa reagiscono e riescono a riportare il punteggio in parità sul 3-3, ma la Gioiese non molla. A meno di dieci minuti dal termine arriva il nuovo allungo con Latella, poi ci pensa Francesco Migale a chiudere i conti con un eurogol.
Dopo il match di domenica, valido per il campionato di Eccellenza, si ripete la sfida tra Soriano Fabrizia e Virtus Rosarno, stavolta valevole appunto per il campionato u19. Ad avere la meglio è la compagine amaranto che sbanca lo stadio "A. Primerano" imponendosi con un pirotecnico 5-8: per i locali doppietta di Turcaloro e reti di Macrì, D'Elia e Sabatino. La vittoria ospite è invece griffata da una tripletta di Spagnolo, doppietta di Torregrossa e reti di Giofrè, Sgambetterra e Consiglio.
Goleada del Pizzo che non ha problemi a vincere sul campo del fanalino di coda Melicucco e lo fa con un esagerato 1-11. Per i giovani di mister Alessandria doppiette di Lo Gatto e Michienzi e reti di Mazzitelli, Belvedere, Zezzo, De Filippis, Serra, De Giorgio e Adam. Vittoria della Rosarnese sui pari età del Capo Vaticano.
I risultati
Melicucco-Pizzo 1-11
Palmese-Gioiese 3-5
Rosarnese-Capo Vaticano 7-0
Soriano Fabrizia-Virtus Rosarno 5-8
La classifica
Gioiese 27
Virtus Rosarno 27
Palmese 18
Rosarnese 16
Pizzo 14
Capo Vaticano 9
Soriano Fabrizia 7
Melicucco 0