Si avvia verso la sua conclusione la regular season del campionato Juniores U19 che, nel martedì appena trascorso, ha messo in archivio la sua undicesima giornata e adesso ne mancano solamente tre alla fine. Quello inerente le vibonesi è il Girone E, ecco allora come è andata.

Le partite

Destinato ad arrivare fino alla fine il duello in vetta tra Gioiese e Virtus Rosarno, entrambe appaiate a quota 27 punti. I baby viola, innanzitutto, si aggiudicano il giovane derby della Piana contro la Palmese, vincendo per 3-5 in quel di Palmi. Partita elettrica e scintillante, come testimoniano i tanti gol. Match vibrante fin dalle prime battute, con la Gioiese che si porta sul 3-1, trascinata da una straripante doppietta di D’Agostino. I padroni di casa reagiscono e riescono a riportare il punteggio in parità sul 3-3, ma la Gioiese non molla. A meno di dieci minuti dal termine arriva il nuovo allungo con Latella, poi ci pensa Francesco Migale a chiudere i conti con un eurogol.

Dopo il match di domenica, valido per il campionato di Eccellenza, si ripete la sfida tra Soriano Fabrizia e Virtus Rosarno, stavolta valevole appunto per il campionato u19. Ad avere la meglio è la compagine amaranto che sbanca lo stadio "A. Primerano" imponendosi con un pirotecnico 5-8: per i locali doppietta di Turcaloro e reti di Macrì, D'Elia e Sabatino. La vittoria ospite è invece griffata da una tripletta di Spagnolo, doppietta di Torregrossa e reti di Giofrè, Sgambetterra e Consiglio.

Goleada del Pizzo che non ha problemi a vincere sul campo del fanalino di coda Melicucco e lo fa con un esagerato 1-11. Per i giovani di mister Alessandria doppiette di Lo Gatto e Michienzi e reti di Mazzitelli, Belvedere, Zezzo, De Filippis, Serra, De Giorgio e Adam. Vittoria della Rosarnese sui pari età del Capo Vaticano.

I risultati

Melicucco-Pizzo 1-11

Palmese-Gioiese 3-5

Rosarnese-Capo Vaticano 7-0

Soriano Fabrizia-Virtus Rosarno 5-8

La classifica

Gioiese 27

Virtus Rosarno 27

Palmese 18

Rosarnese 16

Pizzo 14

Capo Vaticano 9

Soriano Fabrizia 7

Melicucco 0