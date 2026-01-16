Vibo Valentia ospiterà uno stage di karate promosso dal comitato regionale calabrese della Fijlkam, in collaborazione con l’Asd Polisportiva Virtus Vibo Valentia. L’iniziativa si svolgerà domenica primo febbraio al Palaborsellino di via Giorgio La Pira e vedrà la partecipazione di due atleti di rilievo internazionale come Vincenzo Figuccio e Sara Cardin.

Lo stage è aperto ad atleti di tutte le fasce d’età, «dalla classe fanciulli ai master», ed è rivolto anche a insegnanti tecnici e ufficiali di gara. Possono partecipare i tesserati Fijlkam e gli iscritti agli enti di promozione sportiva convenzionati con la federazione. L’organizzazione rientra nelle attività regionali dedicate alla formazione e all’aggiornamento tecnico nel settore del karate.

L’evento è stato ideato dalla maestra Viola Zangara, direttrice della Polisportiva Virtus Vibo Valentia e presidente del settore karate regionale, insieme al commissario tecnico regionale Luciano Dichiera. Come indicato nella nota degli organizzatori, l’iniziativa «conterà sull’apporto tecnico dello staff regionale di alta specializzazione», con l’obiettivo di offrire un momento di confronto diretto tra atleti, tecnici e figure di riferimento della disciplina.

La presenza di Vincenzo Figuccio e Sara Cardin rappresenta un’occasione di approfondimento su due ambiti distinti del karate. Figuccio, karateka e militare italiano, ha conquistato il titolo mondiale di kata a squadre nel 2004 a Monterrey insieme a Luca Valdesi e Lucio Maurino, risultato confermato nel 2006 a Tampere. Sara Cardin, invece, è stata campionessa mondiale di kumite nel 2014 e ha ottenuto tre titoli europei, nel 2010, 2014 e 2016, nella categoria fino ai 55 chilogrammi.

Secondo quanto evidenziato dagli organizzatori, lo stage si propone come un momento di crescita tecnica e sportiva, aperto anche a chi desidera avvicinarsi alla disciplina. «Un’iniziativa sportiva aperta ad atleti, tecnici e ufficiali di gara», si legge nella nota, che inserisce l’appuntamento nel più ampio percorso di promozione del karate portato avanti a livello regionale dalla federazione e dalle società coinvolte.