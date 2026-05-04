Un altro week end all'insegna del karate, sport che sta regalando importanti soddisfazioni e traguardi non solo ai giovani atleti ma anche alla Calabria.

Domenica scorsa, infatti, al PalaBorsellino di Vibo Valentia si è svolta la Fase regionale di qualificazione al campionato Italiano Cadetti Fijlkam e, parallelamente, anche il Gran Prix Karate Calabria Juniores entrambi organizzati dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria, presieduto dalla responsabile Viola Zangara. Entrambe le gare, inoltre, hanno registrato presenze record di atleti.

I medagliati

Tra i protagonisti dei team partecipanti c'è stata la Virtus Vibo Valentia, guidata dai Maestri Viola Zangara e Luciano Dichiera, avendo registrato risultati di assoluto prestigio. Alla fase regionale di qualificazione per il campionato italiano cadetti (che si svolgerà a Roma dal 22 al 24 maggio) i risultati degli atleti sono stati i seguenti:

Carmelo Bruzzese qualificato di diritto per il quinto posto ai campionati italiani 2025; medaglia d'oro per Antonio Borello, campione regionale e qualificato; medaglia d'argento per Chiara Fialà, vice campionessa regionale e qualificata; medaglia d'argento anche per Francesca Fialà, vice campionessa regionale e qualificata; medaglia di bronzo per Desireè Fazio. Settimo posto infine per Giuseppe Prostamo.

Quanto al Gran Prix Karate Calabria Juniores, invece, le protagoniste sono state Ilaria Primavera che ha vinto la medaglia d'oro, e Giorgia Crigna che ha vinto quella d'argento.