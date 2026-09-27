Il karate al femminile firma un nuovo capitolo di successi per la Virtus Vibo Valentia. Sabato 25 settembre, sullo prestigioso tatami del PalaMazzola di Taranto, le atlete vibonesi si sono messe in luce nell’Open League Magna Grecia, evento ufficiale della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e tappa cruciale per la composizione del Ranking della Nazionale Italiana Giovanile.

Successi per le atlete vibonesi

A guidare la spedizione rosa, sotto la direzione tecnica dei Maestri Viola Zangara e Luciano Dichiera, è stata una straordinaria Ilaria Primavera. L'atleta ha conquistare una preziosa e meritatissima medaglia di bronzo nella categoria +66kg Juniores, superando una serie di incontri ad alto tasso tecnico e agonistico. Per Primavera si tratta dell'ennesima conferma ad alti livelli: dopo il podio già conquistato ai Campionati Italiani Juniores, la giovane promessa vibonese consolida la propria corsa verso la maglia azzurra, salendo fino all'ottavo posto della classifica nazionale su centinaia di rivali di categoria.

A completare la prestazione del team femminile sono state Chiara Fialà e Francesca Fialà, protagoniste di una prova generosa e ricca di spunti tecnici notevoli. Pur senza raggiungere la zona podio in una competizione dal livello competitivo elevatissimo, le due atlete hanno mostrato determinazione, carattere e costante crescita.

I risultati ottenuti a Taranto confermano il grande valore del vivaio femminile della Virtus Vibo Valentia, una realtà che continua a costruire una solida cultura delle arti marziali sul territorio e a proiettare i propri talenti ai vertici del karate nazionale.