Domenica al palasport di Vibo Valentia grande karate con le qualificazioni al campionato italiano di kumite (combattimento sportivo) e kata (forme tecniche) e il torneo Grand prix riservato alle giovani e ai giovani karateka calabresi.

Ad organizzare, la polisportiva Virtus vibonese, diretta dalla maestra Viola Zangara, tra l’altro presidente del settore karate calabrese della Filkam, la Federazione ufficiale di lotta, judo, karate e arti marziali. Saranno presenti, fin dalle prime ore del mattino, i vertici del karate calabrese e, anche, nazionale, fra i quali: il commissario tecnico e cuore della disciplina sportiva in Calabria, il maestro Luciano Dichiera; il presidente del comitato regionale federale, il maestro Enzo Migliarese.

Le competizioni, che si svolgeranno sotto l’attenta supervisione del responsabile regionale degli ufficiali di gara, il maestro Martino, conteranno sulla partecipazione degli atleti delle tante società calabresi che militano in Fijlkam. Un evento sportivo e uno spettacolo da non perdere per tanti appassionati e anche per chi si vuole avvicinare alla pratica della ormai diffusissima disciplina sportiva.