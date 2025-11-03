La disciplina del karate che sta prendendo sempre più piede nel Vibonese, con tante giovani promesse pronte a spiccare il volo. A tal proposito cresce ancora la Virtus Vibo Valentia che porterà due sue rappresentanti ai Campionati italiani Juniores Karate Fijlkam.

Gli atleti qualificati

Si è svolta a Vibo Valentia, domenica 2 novembre, la fase regionale di qualificazione al Campionato italiano Juniores di Karate, organizzata egregiamente dal Comitato regionale Fijlkam Calabria- Settore Karate, presieduto da Viola Zangara. Per la Virtus Vibo Valentia, ottimi risultati: Prima classificata Ilaria Primavera per la categoria +74kg; seconda classificata Giorgia Crigna categoria +53kg; settimo classificato Nicola Pagano per la categoria +61kg.

Primavera e Crigna si sono qualificate ai Campionati italiani che si svolgeranno a Ostia Lido dal 21 al 23 novembre. Nello stesso giorno si è svolto anche il Gran Prix Karate Under 12, con la Virtus che schierava ben tre atleti: Karola Carnovale (terza classificata); Andrea Del Giudice (quinto classificato); Gregorio Pugliese (quinto classificato). Soddisfazione è stata espressa dai maestri Luciano Dichiera e Viola Zangara per i buoni risultati degli atleti, che lasciano ben sperare per il futuro.