Un'altra importante soddisfazione per il karate vibonese e, in questo caso, per la Virtus Vibo Valentia che si mette in evidenza nella fase regionale di qualificazione al Campionato italiano esordienti di Karate, organizzata egregiamente dal Comitato regionale Fijlkam Calabria-Settore Karate, presieduto da Viola Zangara e tenutasi lo scorso 5 ottobre.

I qualificati

Ottimi risultati dunque per il team vibonese che ha visto i seguenti atleti medagliati: Desireè Fazio prima classificata 68kg; Carmelo Bruzzese seconda classificato 75kg; Stefano Arturo terzo classificato 48kg; Alessia La Pera terza classificata +68kg e Andrea Falduto terzo classificato +68kg.

Le medaglie ottenute dagli atleti della Virtus Vibo Valentia hanno permesso alla società di salire sul podio in terza posizione a pari merito con Karate Catona. Inoltre i già menzionati Fazio, Bruzzese e Arturo si sono qualificati ai campionati Italiani che si svolgeranno a Ostia Lido il 25 e 26 ottobre prossimi. Grande soddisfazione è stata espressa dai maestri Luciano Dichiera e Viola Zangara.