I ragazzi di coach Paolo Lo Preiato hanno fatto incetta di posizioni sul podio conquistando diciannove ori, undici argenti e quattro bronzi

Si riaccendono i riflettori sulla kickboxing a Vibo Valentia, con la Fenix Sport Academy sempre in prima fila. La palestra vibonese si dimostra ancora una vota tra i punti di riferimento sportivi del territorio collezionando un altro traguardo che va ad aggiungersi ai già numerosi degli anni passati. Sono 28 gli atleti che hanno disputato il campionato regionale di kickboxing disputatosi domenica 30 novembre, cercando di strappare il pass di qualificazione verso l’ambito e prossimo Campionato Italiano.

Importante prestazione quella dei ragazzi guidati dal coach Paolo Lo Preiato: un mix di bambini, ragazzi, adolescenti e man mano atleti più formati. Come accennato, sono ventotto gli atleti che hanno indossato l’armatura e tra iscrizioni a specialità diversa quale la light contact e match disputati anche in categorie accorpate (per dar modo a tutti di combattere).

Le medaglie d’oro

Il resoconto dunque è alquanto soddisfacente con ben diciannove medaglie d'oro, undici d'argento e quattro di bronzo.

Ecco innanzitutto gli atleti medaglia d'oro nella categoria Light Contact: Camillò Giuseppe -69 Jr Nera, ⁠Gurzì Alessandro -63 OCad Blu, Lo Bianco Michele -57 jr Blu, Marchese Vincenzo -63 jr Blu, Meddis Luigi -79 jr Blu e Morgese Simone -74 Sr Nera.

Ecco invece i medagliati con l'oro nella categoria Kick Light: Cacciatore Andrea -90jr Verde, ⁠Camillò Giuseppe -69jr Nera, ⁠Camillò Francesca -30 YCad Arancio, ⁠Cilurzo Pasquale -80 jr Arancio, ⁠Colloca Domenico -40 YCad Arancio, ⁠Gurzì Alessandro -63 OCad Blu, Mazzoni Samuel -45 OCad Arancio, ⁠Meddis Luigi -79 jr Blu, ⁠Raffa Francesco -60 OCad Arancio, ⁠Romano Domenico -94 jr Blu, ⁠Valente Roberta -50 OCad Arancio, ⁠Ventrice Giuseppe YCad -47 Blu, Meddis Aurora (Cat. Accorpata) Gav.

Le medaglie d’argento

Di seguito, invece, gli undici atleti che hanno conquistato la medaglia d'argento: Camillò Francesca (categoria accorpata), Camillò Giuseppe -69 Sr Nera, Caruso Louis -75 jr Verde, Lo Bianco Michele -57 jr Blu, ⁠Lopresti Francesco -45 OCad Verde, ⁠Meddis Aurora -40 YCad Arancio, ⁠Meddis Luigi (categoria accorpata), ⁠Morgese Simone -74 Sr Nera, ⁠Rubino Paolo -50 OCad Gialla, Tassone Iside -55 OCad Arancio, Zinnà Stefania -70 Jr Verde.

Le medaglie di bronzo

Infine, i quattro atleti che hanno conquistato la terza piazza nelle proprie categorie, e dunque la medaglia di bronzo: Baldo Vittorio -70 Sr Verde, Cacciatore Andrea (categoria accorpata), ⁠D’Angelo Domenico-60 Jr Verde e ⁠Lo Gatto Nazzareno 45+ YCad Arancio.

Un grande merito anche a Fabiano Francesco, Marchese Vincenzo (nella KL -63 jr), Marchese Gabriella, Marchese Pietro, Occhiato Lorenzo; che si sono distinti pur non facendo podio.