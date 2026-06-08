Medaglie significative nella specialità amaca aerea per le Under 14 (argento) e Under 10 (bronzo), bene anche i risultati delle piccole Azzurra e Ginevra, seconda e terza nella sfida individuale nella categoria Under 7

Un fine settimana da ricordare per la Gyessegym Vibo Marina, protagonista alle finali nazionali di ginnastica aerea andate in scena a Cervia sabato 6 giugno. Un appuntamento prestigioso conquistato grazie all’ottimo percorso intrapreso dalle giovani atlete guidate dalla maestra Alessia Cacciola, che già a marzo avevano superato con determinazione la delicata fase di qualificazione alle regionali di Lamezia Terme, staccando così il pass per la rassegna tricolore.

Un risultato che rappresenta il coronamento di mesi di lavoro intenso, sacrifici e passione, trascorsi tra allenamenti, cerchi e tessuti aerei. Come sottolineato dalla società, si tratta di «un risultato straordinario che premia i mesi di duri allenamenti, sacrifici e grande passione».

Tra le prestazioni più applaudite spicca quella del gruppo Under 14 nella specialità amaca aerea, composto da Zoe, Giada, Alice, Benedetta e Asia. Le giovani atlete hanno conquistato la giuria con la coreografia intitolata “Pigiama Party”, esibizione che ha saputo coniugare creatività, tecnica ed espressività.

La performance, definita dalla società «originale e tecnicamente impeccabile», ha consentito alle ragazze di conquistare uno splendido secondo posto nazionale, portando a casa una preziosa medaglia d’argento e confermando il valore del vivaio vibonese.

Le soddisfazioni non si sono fermate alla gara di gruppo. Importanti risultati sono arrivati anche dalle più piccole della spedizione guidata dalla maestra Alessia Cacciola, protagoniste nella categoria amaca aerea individuale Under 7.

Sul podio è salita Azzurra, autrice di una prova di grande qualità che le è valsa uno splendido secondo posto. La giovane atleta si è distinta, come evidenziato dalla società, per «eleganza e precisione», qualità che le hanno permesso di brillare in una competizione di altissimo livello.

Accanto a lei ha festeggiato anche Ginevra, capace di conquistare un meritatissimo terzo posto. Per la Gyessegym si tratta di un risultato particolarmente significativo, che ha consentito di completare un podio da incorniciare e di confermare l’eccellente lavoro svolto nel settore giovanile.

Importante riconoscimento anche nella categoria amaca aerea doppio Under 10, dove le allieve Elodie e Maria hanno ottenuto il terzo posto regionale, salendo sul gradino più basso del podio e conquistando una meritata medaglia di bronzo.

Da sottolineare inoltre il percorso delle atlete del cerchio aereo Under 14, il trio soprannominato “Le Cinesine”, formato da Rebecca, Alessandra e Maria. Le giovani ginnaste si erano presentate alle finali nazionali forti del terzo posto conquistato alle regionali, risultato ottenuto grazie a una notevole sintonia di squadra e a una grande tenuta mentale in gara.

A Cervia, nonostante una prova generosa e determinata, il trio non è riuscito a raggiungere il podio nazionale. Resta però il valore di un’esperienza importante e di un cammino che ha permesso alle atlete di confrontarsi con le migliori realtà italiane della disciplina.

Alle tre ginnaste, così come a tutta la delegazione della Gyessegym Vibo Marina, va il plauso per l’impegno e la dedizione dimostrati durante l’intera stagione. Un percorso che conferma la crescita del movimento e che lascia intravedere prospettive sempre più incoraggianti per il futuro della società guidata dalla maestra Cacciola.