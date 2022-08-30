Alla manifestazione organizzata dalla Pro loco hanno partecipato decine di ciclisti, giunti anche da altri comuni. Guida d’eccezione, il sindaco Signoretta

Bella iniziativa della Pro loco di Ionadi presieduta da Enzo Pesce. Nelle scorse ore la locale associazione turistica ha messo in campo la prima edizione di “Jonadi in bici”, progetto organizzato con il duplice scopo di promuovere la pratica della disciplina ciclistica e di far conoscere le bellezze paesaggistiche e ambientali del territorio locale, percorrendo sulle due ruote le vie del borgo e dando così modo di apprezzarne contenuti e caratteristiche. E l’obiettivo, a conti fatti, è stato perfettamente centrato. Alla partenza in programma presso il palazzo municipale si sono presentati decine di ciclisti, di ogni fascia di età, giunti anche dai vicini comuni di Mileto, San Costantino Calabro e Filandari. Tra questi, molti giovani. I partecipanti sono stati accolti con una colazione di prodotti locali a Km 0 offerta dagli organizzatori. Quindi, la partenza e l’attraversamento in bicicletta del centro storico e di altri luoghi simbolo del territorio comunale, accompagnati da una guida turistica d’eccezione come il sindaco Fabio Signoretta, occasione unica per conoscere e approfondire la storia dei luoghi, ma anche per dar vita a un sano momento di confronto, incentrato sulla valorizzazione e promozione degli stessi. La rassegna “Jonadi in bici” si è conclusa presso la villa comunale, con i ringraziamenti del presidente Pesce ai partecipanti e alle associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa. L’appuntamento, vista la buona riuscita della manifestazione, è stato dato al prossimo anno.