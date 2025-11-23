La squadra di coach Saja continua a mietere vittime senza perdere neanche un set. In Puglia arriva l’ennesima vittoria e il consolidamento in testa alla classifica insieme a Oplonti a quota 21 punti. A trascinare la squadra Botarelli, Grigolo e Pomili

La Tonno Callipo prosegue la sua corsa travolgente e conquista anche il campo di Cerignola, centrando la settima vittoria consecutiva per 3-0. Un percorso netto, impeccabile, che conferma la forza e la solidità del gruppo guidato da coach Saja, capace di spegnere sul nascere ogni tentativo di reazione delle pugliesi.

La squadra giallorossa ha mostrato ancora una volta personalità, concretezza e una sorprendente continuità di rendimento, qualità che stanno accompagnando il cammino verso l’obiettivo dichiarato fin dall’inizio della stagione: arrivare fino in fondo e farlo da protagoniste. Anche a Cerignola, Botarelli e compagne hanno condotto il match sempre in vantaggio, dando prova di una maturità che le avversarie non sono riuscite a scalfire.

A trascinare la squadra ci ha pensato il capitano Botarelli, top scorer del match con 16 punti (4 ace e 3 muri), seguita da una solida Grigolo (14 punti e 3 muri) e da Pomili (12). Da evidenziare anche la continua crescita della palleggiatrice Besteghi, autrice di una prova brillante coronata da 4 punti personali, di cui 2 ace. Ma il vero marchio della partita sta nei numeri a muro: ben 12 quelli messi a segno dalla Tonno Callipo, contro l’unico di Cerignola. Un dato che racconta più di ogni altro l’andamento di un incontro sempre in mano alle vibonesi, che restano a punteggio pieno (21 punti) in vetta alla classifica insieme a Oplonti.

La cronaca della partita

L’avvio del primo set è un assolo della Tonno Callipo, subito avanti 8-3 grazie a una Grigolo particolarmente ispirata. La squadra di Saja gioca con disinvoltura e precisione, non concedendo nulla e mantenendo sempre il controllo del gioco. Il set scivola via senza sorprese e si chiude 25-17, con Botarelli protagonista nelle fasi finali.

Nel secondo parziale, Cerignola prova a tenere il passo fino al 7-7, ma è solo un’illusione. L’ace di Besteghi dà il là alla fuga giallorossa, costringendo coach Matera a un doppio time out. A muro, Grigolo continua a dettare legge e sul campo si respira la sensazione che la Tonno Callipo abbia una marcia in più. Il set termina 25-14 con un primo tempo deciso e pulito di Civitico.

Il terzo set è l’unico momento in cui Cerignola prova davvero a cambiare inerzia, portandosi sul 4-0. Ma Saja interviene immediatamente e il time out rimette ordine e convinzione nella metà campo vibonese. Da lì parte la rimonta: Civitico, Botarelli e Pomili firmano il controbreak del 4-4 e la parità resiste solo fino al 7-7, prima che la Tonno Callipo torni a imporre il proprio ritmo. L’ace del capitano per il 10-7 apre la fuga definitiva. Pomili mette la firma sul +7 (19-12), poi c’è spazio anche per l’ingresso di Cammisa, che segna il punto del 24-16. A chiudere, come da copione, è ancora una fast di Civitico per il 25-17 finale.

Sette vittorie, tutte per 3-0: numeri da capogiro. E sabato al PalaValentia arriva Bisceglie, distante tre punti e reduce dalla vittoria su Teramo. Una sfida che promette spettacolo.

Le parole di coach Saja

A fine gara, il tecnico giallorosso analizza con lucidità la prestazione delle sue ragazze: «Abbiamo conquistato tre punti importanti in un campo caldo per il pubblico ma freddo per la temperatura. Le ragazze sono state brave ad adattarsi ai cambi tattici di Cerignola, che ha proposto una formazione inedita. Abbiamo difeso bene e il nostro muro ha fatto la differenza. Anche nel terzo set, dopo il loro avvio forte, siamo rientrati in campo con lucidità, rimettendo tutto in ordine».

Sul prosieguo della stagione, Saja mantiene la linea della prudenza: «Il nostro percorso va avanti passo dopo passo. Sapevamo che questo pallone ci avrebbe messo un po’ in difficoltà in ricezione, ma quello che conta è il risultato. La perfezione la lasciamo agli altri: noi dobbiamo essere efficienti. E ieri lo siamo stati, soprattutto in attacco e a muro. Complimenti a tutte le ragazze: altri tre punti preziosi e continuiamo sulla nostra strada».

Il tabellino

PALLAVOLO CERIGNOLA - TONNO CALLIPO 0-3 (17-25, 14-25, 17-25)

CERIGNOLA: Courrox 2, A.Pomili 8, Torre 4, Moneta 5, Hujanen 10, Galuppi (L, 45%pos, 29%prf), Caruso, 4 Papagno. Ne: De Musso, Mureddu, Raffaele (L), Cianciotta. All. Matera

TONNO CALLIPO: Besteghi 4, Botarelli 16, Civitico 9, Rizzo 5, Grigolo 14, V.Pomili 12, Quiligotti (L, 55% pos, 9% prf), Cammisa 1. Ne: Vinci, Scarabottini, Natalizia (L), Macedo, Massara, Bacciottini. All. Saja

ARBITRI: Antonella Monteleone e Fabrizio Peragine.

NOTE: durata set 23’, 21’, 25’ per un totale di un’ora e 9’. Cerignola: ace 3, bs 5, muri 1, errori 14; Vibo: ace 8, bs 6, muri 12, errori 15. Attacco 25%-41%; ricezione 51%-36%.