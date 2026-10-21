Dopo i due 1-1 contro Reggina e Gela, la squadra di mister Marra fa visita ai siciliani, a quota tre punti dopo otto giornate. L'obiettivo è riprendere subito la corsa e non perdere il treno di testa

Nona giornata all'orizzonte per la Vibonese, decisa a ritrovare la via del successo dopo i due pareggi consecutivi incassati contro Reggina e Gela. Due sfide che hanno lasciato in dote non pochi rammarichi per come sono maturate, ma anche la consapevolezza concreta che la classifica attuale avrebbe potuto essere ancora più generosa.

Visita al Ragusa

Nessun dramma, tuttavia, in casa rossoblù. La formazione guidata da mister Marra viaggia a pieno ritmo in piena zona playoff, forte di un avvio di stagione indubbiamente positivo. La ripartenza passa ora dalla trasferta di domenica sul campo del Ragusa, compagine che naviga al penultimo posto con appena tre punti all'attivo e nessuna vittoria all'attivo.

Sulla carta, i numeri evidenziano un divario netto di valori e qualità tra le due rose. Tuttavia, è proprio questo il pericolo principale per capitan Cerutti e compagni: sottovalutare l'impegno rischierebbe di trasformare la gara in un'altra insidiosa buccia di banana, sulla falsa riga di quanto avvenuto contro il Gela. Mister Marra potrà contare sulla rosa quasi al completo: l'unica defezione riguarda Gastòn Semenzin, ancora ai box per infortunio.

I precedenti: tradizione favorevole ma equilibrata

Sono quindici i confronti storici disputati in terra ragusana tra le due compagini. Il bilancio sorride di misura alla formazione calabrese, forte di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

L'ultimo incrocio in ordine di tempo risale allo scorso 15 marzo, quando la gara si chiuse a reti bianche (0-0). Il successo più recente della Vibonese al "De Simone"/in terra siciliana è invece legato alla stagione 2024/25, firmato dall'acuto decisivo di Cardinale (0-1).

Mettendo da parte la storia e le statistiche, per la Vibonese l'unica priorità è conquistare l'intera posta in palio per continuare a insidiare le posizioni di vertice e dare ulteriore valore all'ottimo lavoro svolto finora.