Da sconti per le imprese allo scambio merce per la promozione delle aziende che aderiranno. A stipulare l’intesa sono stati il presidente dell’associazione Salvatore Nusdeo e il dg Calogero Di Carlo
Abbinato agli ottimi recenti risultati sul campo, il progetto della Vibonese continua fuori dal rettangolo di gioco. Il presidente di Confcommercio Vibo, Salvatore Nusdeo, e il direttore generale della Vibonese, Calogero Di Carlo, hanno siglato un accordo di sinergia per valorizzare il territorio, creando sinergie virtuose tra le imprese associate e la società calcistica.
Un’opportunità concreta per le imprese, dal momento che il protocollo non è un semplice accordo, ma una partnership operativa che offre vantaggi immediati e misurabili. Ecco quali.
Visibilità potenziata: le aziende associate potranno accedere ai pacchetti di sponsorizzazione ufficiali della Vibonese con uno sconto esclusivo del 15%, garantendosi presenza costante durante le partite casalinghe, gli eventi e tutte le attività della società che milita nel campionato di Serie D;
Formule flessibili: Oltre agli investimenti tradizionali, il protocollo prevede innovative formule di scambio merce, permettendo alle imprese di valorizzare i propri prodotti e servizi attraverso accordi personalizzati con il club, senza necessariamente impegnare risorse finanziarie;
Ritorno d’immagine: La U.S Vibonese Calcio si impegna a promuovere attivamente le aziende partner attraverso i propri canali social, durante manifestazioni sportive e culturali, e in tutte le comunicazioni istituzionali, amplificando la visibilità del brand su tutto il territorio e oltre.
Soddisfazione da parte di entrambi i rappresentanti della sinergia, ovvero Nusdeo e Di Carlo: «Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come sport e sistema economico possano collaborare per generare ricadute positive sul territorio. L’obiettivo è favorire la progettazione di attività sportive e sociali che contribuiscano alla crescita economica della provincia in tutti i suoi ambiti».