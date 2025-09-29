La Vibonese torna alla vittoria in campionato, dopo quella inaugurale. La formazione rossoblù era chiamata alla prestazione dopo la brutta sconfitta nel turno infrasettimanale, di mercoledì scorso, contro il Sambiase. In occasione della quinta del campionato di Serie D (girone I) infatti la squadra di mister Raffaele Esposito piega la resistenza del Castrum Favara, imponendogli peraltro la seconda sconfitta stagionale. Una Vibonese quasi sempre in gestione e in possesso e con tante occasioni create, ma ci sono voluti gli ultimi minuti di gioco e il nuovo entrato Marsico per sbloccarla. Alla fine però ciò che contava era vincere e così è stato fatto.

Vittoria meritata

Nella conferenza stampa post partita si è espresso proprio il tecnico rossoblù, Raffaele Esposito: «Abbiamo affrontato una squadra che, prima di questa giornata, aveva messo in difficoltà Reggina, Sambiase e Nissa. Era sicuramente una squadra fastidiosa e in fiducia e che dunque poteva metterci in difficoltà, ma abbiamo dominato per tutta la gara. Loro non hanno quasi mai sporcato i guantoni del nostro portiere e nelle partite precedenti posso assicurare che erano stati molto più propositivi. Mi aspettavo un tipo di reazione dopo lo scivolone di Lamezia e dal punto di vista dell'atteggiamento».

Qualcosa da limare però c'è sempre: «Se c'è qualcosa da migliorare, quella è proprio l'ultimo passaggio e la scelta di esso. In ogni caso ai ragazzi posso dire solo grazie e fargli i complimenti per la gara disputata».