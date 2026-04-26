La Vibonese torna con un punto dal campo del Gela che annulla definitivamente le speranze di una salvezza diretta e con il playout che adesso è una realtà da affrontare.

Il primo tempo

Non c'era margine di errore per la Vibonese, in una classifica già compromessa di suo, per questo mister Fanello si presenta con una formazione non proprio conservativa e con un attacco a tre con interpreti Carnevale, Azzara e Sasanelli su tutti. Ritmi alquanto blandi nel primo quarto d'ora, con i calabresi che ci provano al quarto minuto con Sasanelli ma il tiro è sbilenco mentre, sessanta secondi più tardi, rispondono i padroni di casa con Tuccio ma con un'azione che sfuma sul nascere. Al tredicesimo corner per il Gela e pallone allontanato dalla difesa rossoblù ma, dalla distanza, ci prova Giuliano che conclude però alto sul fondo.

Al ventesimo però arriva l'occasione più ghiotta della Vibonese: Carnevale riceve palla e, dentro i confini dell'area di rigore, cerca di accentrarsi mettendo a sedere un paio di avversari con una serpentina. L'ultimo ostacolo è il portiere che è bravo e lucido a rimanere in piedi fino all'ultimo, ma l'errore rimane. Un minuto dopo ancora rossoblù propositivi sulla sinistra con Dick che prima cerca di costruire, poi calcia e costringe Colace a bloccare in due tempi. Al venticinquesimo Gela costretto al primo cambio forzato, con Giacomarro che deve lasciare il posto a Sino. Proprio quest'ultimo non impiega molto a creare scompiglio: al ventinovesimo scorrazza sulla destra e mette dentro una sorta di tiro-cross con Del Bello costretto a respingere di pugni. Poco dopo sempre Sino libera un velenoso rasoterra, da posizione defilata, che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore ospite. Al trentaseiesimo però la Vibonese ha un'altra clamorosa occasione per passare in vantaggio con Azzara che, lanciato centralmente, resiste alla pressione di un difensore e arriva davanti a Colace che, di piede, respinge un tiro basso.

Il secondo tempo

Nella ripresa secondo cambio per la formazione di mister Misiti con l'ingresso di Berto. La prima occasione però è per la Vibonese che, al terzo minuto, ci prova con Sasanelli dal limite ma la palla finisce alta. Al quarto d'ora grande chance del Gela con un'azione ben costruita dal neo entrato Catanzaro e rifinita da Sino con una gran botta che impegna Del Bello. Al diciottesimo gol annullato per presunto fuorigioco a Tuccio che, a tu per tu col portiere, era riuscito a scavalcarlo. Erano solo le prove generali dal momento che, un minuto dopo, arriva il vantaggio bianco-azzurro: l'asse è ancora Catanzaro-Sino con quest'ultimo che, di piattone dal limite, la piazza alla destra di Del Bello.

Quando sembrava tutto perduto, la Vibonese non fa l'errore di innervosirsi e alla mezz'ora trova il pareggio: Carnevale viene fermato irregolarmente in area da Teijo e per l'arbitro non ci sono dubbi sul calcio di rigore. Dagli undici metri ci va Sasanelli che la mette alla destra di Colace che intuisce ma non ci arriva. La Vibonese non vince ma anche non ave perso è un'ottima notizia. I playout adesso sono una cruda realtà e, nell'ultimo turno di campionato, c'è un clamoroso spareggio playout contro l'Acireale.

Il tabellino

GELA: Colace; Argentati (10' st Camolese), Sbuttoni, Giuliano, Petta; La Rosa (1' st Berto), Cangemi (10' st Catanzaro), Giacomarro (25' pt Sino, 40' st Cona); Teijo; Tuccio, Flores. A disp.: Florulli, Eguaseki, Pavlencu, Gangi. All.: Misiti

VIBONESE: Del Bello; Brunetti, Caiazza, Montenet, Keita; Catasus (16' st Ciprio), Marrale, Dick; Carnevale, Azzara (23' st Coulibaly), Sasanelli. A disp.: Marano, De Salvo, Sportolaro, Fiumara, Fragalà, Santoro, Marramao. Tutti. Fanello

ARBITRO: Gianpasquale tedesco di Battipaglia (assistenti Valerio Fatati di Latina e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore)

MARCATORI: 19 ’ st Sino (G), 31 ’ st Sasanelli (V)