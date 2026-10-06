Il sesto turno del campionato di Serie D, Girone I, va in archivio con un'altra importante conferma per la Vibonese, protagonista di un avvio di stagione che la vede stabilmente nelle zone alte della classifica.

Nel derby calabrese del Luigi Razza, i rossoblù hanno superato 2-0 il Praiatortora, conquistando la quarta vittoria stagionale e consolidando il secondo posto in classifica, a due punti dalla capolista Reggina. Un successo che ha permesso alla squadra di mister Marra di proseguire il proprio momento positivo e di guardare con fiducia al prossimo impegno, che vedrà la Vibonese affrontare proprio la formazione amaranto al Granillo.

Per analizzare a fondo il derby contro il Praiatortora, scoprire curiosità sul momento della squadra e proiettarsi verso il big match contro la Reggina, torna l'appuntamento con “Pianeta Rossoblù”, il programma firmato LaC TV e interamente dedicato alle vicende del club di Vibo Valentia.

Dopo il positivo esordio della scorsa settimana, la trasmissione condotta dal giornalista Vincenzo Primerano giunge oggi al suo secondo appuntamento con un parterre di assoluto livello.

I riflettori dello studio allestito all'interno della suite dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme si accenderanno su due figure di riferimento del mondo rossoblù: Cosimo Vullo, amministratore unico della società, e Matías Gastón Castro, attaccante della rosa a disposizione di mister Marra. Un doppio punto di vista, societario e di campo, per approfondire le dinamiche in casa Vibonese dopo questo avvio di stagione e analizzare il successo nel derby contro il Praiatortora, oltre alle prospettive in vista della sfida al vertice con la Reggina.

Dove e quando seguire la puntata

L'appuntamento con la seconda puntata di Pianeta Rossoblù è fissato per oggi alle ore 14. Sarà possibile seguire la diretta attraverso il digitale terrestre, al canale 17, e sulla pagina Facebook de Il Vibonese.