Il Maierato non perde tempo e, dopo aver dominato lo scorso campionato di Terza Categoria a suon di bel gioco e idee chiare, accende i motori in vista della nuova avventura in Seconda Categoria. La parola d'ordine in casa biancoblù è programmazione, e la società ha voluto lanciare un segnale forte a tutto il torneo blindando subito il suo gioiello più prezioso: Ebrima Jaiteh.

Il rinnovo dell'attaccante è ora ufficiale e, per valore tecnico e carisma, risuona all'interno dell'ambiente come il vero e proprio primo, grande colpo di mercato della stagione.

I numeri di un bomber fuori categoria

Il biglietto da visita di Jaiteh, ventiseienne con un passato vissuto esclusivamente in categorie superiori come Promozione e Prima Categoria, è impressionante. Nella passata stagione ha letteralmente sbaragliato le difese avversarie, trascinando il Maierato al salto di categoria.

Sono 25 le reti messe a segno: un bottino che fotografa alla perfezione l'importanza di un calciatore semplicemente indispensabile e decisivo per lo scacchiere biancoblù.

Le parole del ds Alessandro Rizzo

L'operazione, portata a termine dal direttore sportivo Alessandro Rizzo, conferma le ambizioni di un club che non vuole fermarsi. Lo stesso ds ha espresso tutta la sua soddisfazione per la fumata bianca: «Siamo molto felici di aver rinnovato il nostro bomber, un giocatore fondamentale per il progetto e per il gruppo. L'obiettivo per la prossima stagione è continuare a crescere, fare bene e toglierci grandi soddisfazioni insieme».

Il Maierato, dunque, getta le fondamenta per il proprio futuro. La Seconda Categoria è avvisata: i biancoblù ripartono dal loro condottiero d'attacco per continuare a stupire.