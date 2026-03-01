Arriva la pronosticata vittoria della Marpesca Lory Volley Pizzo contro il fanalino di coda Bronte. Partita sulla carta di facile gestione ma nello sport si sa nessuno regala nulla e così Bronte sorprende la Lory Volley con un primo set arrembante che mette in difficoltà le ragazze di mister Monopoli.

Il secondo set inizia punto a punto ma a metà parziale la Marpesca decide di iniziare a giocare e sale in cattedra aggiudicandosi il set 25-21.

Il terzo ed il quarto set non hanno storia con le pizzitane che giocano da Marpesca e Bronte che crolla sotto i colpi delle gialloblu.

Tre punti fondamentali che portano capitan Mancuso e compagne a quota 20 sempre sulla scia di Palmi, San Lucido e Catania e distaccando le compagini che la seguono in virtù dei risultati di questo turno. Ospiti graditissimi al Palarcobaleno la neo società pallavolistica di Fabrizia con tutto il loro settore giovanile in uno splendido momento di condivisione.

Prossima settimana la Marpesca si recherà a Gela per un match molto complicato ma che potrà dare molti stimoli alle calabresi.