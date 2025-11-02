La Marpesca Lory Volley Vittoria continua la sua corsa positiva nel campionato, conquistando un’importante vittoria esterna sul campo di Bronte. Un successo da tre punti - 0-3 il risultato finale - che conferma la crescita della squadra guidata da coach Monopoli, brava a non sottovalutare una trasferta apparentemente semplice ma piena di insidie.

Nel primo set le padrone di casa partono forte, ma le calabresi reagiscono con carattere e lucidità, ribaltando l’inerzia del gioco e chiudendo sul 18-25.

Il secondo parziale è più combattuto: Bronte prova a restare agganciata al match, ma nei momenti decisivi la Marpesca accelera e si impone 21-25 grazie a una maggiore continuità e precisione nei fondamentali.

Il terzo set è il più equilibrato: si gioca punto a punto fino al 19-19, poi capitan Mancuso trascina le compagne con una serie di attacchi vincenti che spianano la strada al definitivo 22-25. Tre set giocati con attenzione, senza cali di concentrazione, che regalano alla formazione di Vittoria un successo pieno e meritato.

«Siamo felici per i tre punti conquistati — commenta il team manager Nicola Polverino — che ci proiettano in una zona tranquilla della classifica, proprio mentre entriamo in un periodo impegnativo. Ci aspettano avversarie costruite per vincere il campionato, ma aver raccolto nove punti in quattro partite ci permette di lavorare con serenità in vista della prossima sfida contro Gela, a Pizzo».

Una vittoria importante dunque, che consolida la posizione della Marpesca Lory Volley e rafforza la fiducia di un gruppo in continua crescita, pronto ad affrontare con determinazione il difficile mese di novembre.