Grande partecipazione e forti emozioni alla prima edizione del “Memorial Lisa Grasso”, corsa per società su strada svoltasi a San Costantino Calabro e valevole come campionato regionale della Federazione italiana di atletica leggera. Una gara ricca di contenuti non solo sportivi, promossa nel ricordo dell'atleta locale scomparsa prematuramente per un male incurabile poco tempo fa, amata da tutti per la passione, lo spirito sportivo e il sorriso contagioso che l'hanno contraddistinta.

Alla competizione sono stati presenti il ​​presidente regionale Fidal Vincenzo Caira e il delegato provinciale Antonio Contartese. Organizzato dalla associazione Atletica San Costantino Calabro guidato da Tonino Panuccio, il memorial ha visto la partecipazione corale di podisti provenienti anche da fuori regione e dell'intera comunità locale, desiderosi di mantenere vivo il legame con Lisa e di trasformare il dolore che ne è scaturito dalla sua morte in un segno di amore e di continuità.

La competizione si è avvalsa del patrocinio dell'amministrazione comunale, rappresentata nell'occasione dal sindaco Nicola Derito e dagli assessori Palmiro Scarcia e Mario Grasso, e dell'Asi, a sua volta presente con il presidente Michele Larocca. Alla buona riuscita del Memorial Lisa Grasso hanno contribuito anche le associazioni locali Pro Loco, guidate dal presidente Costantino Suppa, e “Bicinsieme paesaggi in movimento”, presieduta da Raffaele Mancuso, All'opera anche i volontari di Federcaccia e Agriambiente.