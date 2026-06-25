Inizia la fase cruciale del Memorial "Matteo e Gabriele", la seconda edizione del torneo di calcetto ideato e organizzato per onorare la memoria dei due giovani recentemente scomparsi, Gabriele Alessandria di 23 anni e Matteo Mazzitelli di 21 anni, e che hanno lasciato un vuoto incolmabile tra Bivona e Vibo Marina.

Anche quest'anno, dunque, l'evento sportivo deve portare in alto i loro nomi nel segno della convivialità e del ricordo, con la vittoria finale destinata a passare in secondo piano. Teatro dell’evento fino al prossimo 3 luglio (giorno della finale) è il campetto "Da Franco" vicino la chiesa di Bivona.

La seconda giornata

Completo anche il quadro della seconda giornata dei gironi che ha già dato le prime sentenze. Alla fase finale, infatti, passano le prime cinque di ogni girone più le tre migliori seconde, dando vita poi ai quarti di finale.

Tutto deciso innanzitutto nel girone A dove si sono giocate tutte e tre le gare in programma con uno strapotere dei team "Tartufo di Pizzo" e UC Diamoli" che hanno chiuso rispettivamente prima e seconda a quota sette punti, classificandosi alla fase finale. Devastante 15-3 per i napitini contro "FC Bjorne", mentre "UC Diamoli" battono 3-6 "Banda di Sasà".

Nel giron e B, invece, l'unica ad aver staccato il pass per i quarti di finale è "BirraReal" che si aggiudica lo scontro diretto contro "The Rabbit" grazie a un 7-6 al cardiopalma. Risultato che adesso fa sperare per una qualificazione i "Vizziosi", a pari merito con "The Rabbit" dopo la straripante vittoria per 10-2 su "Jolly Rogers".

Nel girone C punteggio pieno per "Boca Juniors" che fa due su due e stacca il pass-qualificazione. Finisce 5-4 la sfida contro "Chinesiologi", con questi ultimi che adesso rischiano l'eliminazione, agganciati a quota tre punti da "Pescaramanzia".

Tutto già deciso invece nel girone D dove giganteggiano "Frozen" e "Aston Birra", entrambe a quota sei punti ed entrambe già qualificate. I primi dominano per 7-1 "Briatico", mentre i secondi si impongono con un esagerato 10-0 su "MetalSud".

Nell'ultimo gruppo, infine, "Underdogs" e "Picchiarello" ai quarti di finale, entrambi con sei punti dopo le vittorie rispettivamente contro "Atletico ma non troppo" per 8-2 e contro "Amaro Luciano" per 5-3.

Le classifiche

Ecco, di seguito, le classifiche dei vari raggruppamenti dopo la prima giornata:

GIRONE A:

Tartufo di Pizzo 7, UC Diamoli 7, Banda di Sasà 0, FC Bjorne 0



GIRONE B:

BirraReal 6, The Rabbit 3, Vizziosi 3, Jolly Rogers 0



GIRONE C:

Boca Juniors 6, Pescaramanzia 3, Chinesiologi 3, Retrocessi 0



GIRONE D:

Gelateria Frozen 6, Aston Birra 6, Briatico 0, MetalSud 0



GIRONE E

Underdogs 6, Picchiarello 6, Atl. Ma Non troppo 0, Amaro Luciano 0