Il verdetto del campo è arrivato, ma l'emozione più grande resta quella sugli spalti e nei cuori di chi partecipa. Sarà la sfida tra "Underdogs" e "The Rabbit" la finalissima della seconda edizione del Memorial "Matteo e Gabriele", il torneo di calcetto nato per onorare e tenere vivo il ricordo di due giovani del territorio, Gabriele Alessandria (23 anni) e Matteo Mazzitelli (21 anni), la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra le comunità di Bivona e Vibo Marina.

Anche in questa seconda edizione, l'evento ha centrato il suo obiettivo principale: unire lo sport alla convivialità, trasformando il rettangolo di gioco in un palcoscenico di affetto e memoria dove il risultato finale, per quanto combattuto, passa inevitabilmente in secondo piano. Il teatro di questo emozionante cammino è il campetto "Da Franco", situato nei pressi della chiesa di Bivona, che domani sera ospiterà l'ultimo atto della manifestazione. L’ultimo atto si terrà venerdì 3 luglio.

Semifinali da brivido

Le sfide di mercoledì sera hanno regalato gol, spettacolo e grandissima intensità agonistica, decretando le due formazioni che si contenderanno il titolo calcistico.

Underdogs - Pescaramanzia 6-4: Una partita vibrante e ricca di capovolgimenti di fronte. A spuntarla sono stati gli "Underdogs", trascinati dalla doppietta di Bruni e dai sigilli di Scuticchio, Spina, Galloro e De Luca. A nulla è valsa la fiera resistenza di "Pescaramanzia", che ha risposto colpo su colpo con le marcature di Musso, Cantafio, Parise e Vallone.

Gelateria Frozen - The Rabbit 4-5: Se possibile, ancora più spettacolare e sul filo del rasoio è stata la seconda semifinale. "The Rabbit" strappa il pass per la finale grazie alla prestazione maiuscola di Saverio Laria, attuale capocannoniere del torneo e autore di una tripletta decisiva. A completare l'opera per i vincitori ci hanno pensato Araco e Macrì, rendendo vani per la "Gelateria Frozen" la doppietta di Comito e i gol di Monteleone e Vita.