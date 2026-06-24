Il calciomercato estivo nella provincia vibonese inizia a entrare nel vivo ed è sempre più in fermento. Si moltiplicano infatti le trattative e gli accordi nelle squadre vibonesi che dimostrano fin da subito voglia di fare bene nella prossima stagione che le attende.

Un portierino per il Sant'Onofrio

Negli ultimi giorni, infatti, diversi sono stati gli annunci di mercato. Partendo in ordine di campionato, in Prima Categoria tra le più pimpanti c'è il Sant'Onofrio che ha annunciato il suo primo colpo di mercato. Ufficiale infatti l'ingaggio di Antonino Galletta, giovane portiere Under che vestirà la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Talento, prospettiva e grande voglia di crescere: caratteristiche che hanno convinto la società a puntare su uno dei profili più interessanti del panorama giovanile. Galletta arriva dopo le esperienze con Stella Mileto e Virtus Rosarno, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e a difendere i colori del Sant’Onofrio con entusiasmo e determinazione.

Si muovono Ricadese e Compr. Vibonese

Scendendo in Seconda Categoria, alquanto attive anche Ricadese e Comprensorio Vibonese che vogliono riscattarsi dopo la passata stagione. Quanto al club gialloblù, importante colpo in attacco dal momento che è ufficiale l'accordo con bomber Giovanni Rotella. Un innesto importante che va a rinforzare il reparto avanzato, portando ulteriore entusiasmo e qualità all'interno della rosa. Una garanzia all'interno dell'area di rigore Rotella, come ha costantemente dimostrato nel corso degli ultimi anni.

Sulla via della continuità invece il Comprensorio Vibonese che ha annunciato due rinnovi: Mauro Calderon e Domenico Manco. Il primo è un centrocampista argentino di grande qualità e punto di riferimento. Visione di gioco e personalità sono le caratteristiche che lo contraddistinguono, capace di dare equilibrio al centrocampo e di fare la differenza nei momenti decisivi. Manco, invece, è anch'esso un centrocampista dal grande dinamismo. Giocatore instancabile, dotato di ottima intelligenza tattica e spirito di sacrificio. Per lui tanta leadership e attaccamento alla maglia.