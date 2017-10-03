Presenti anche i piccoli atleti provenienti da Pizzo. Il 5 ottobre a Vibo al via il corso per istruttori di attività sportiva di base. Il 13 ottobre appuntamento a Serra per una nuova disciplina

Dopo il successo della prima giornata realizzata a Vibo Valentia, si è svolta a Filadelfia la seconda tappa del progetto “Movimentiamo il Territorio” realizzato dal Coni Point Vibo Valentia in collaborazione con gli enti locali e gli organismi sportivi del territorio. Nelle strutture sportive comunali di viale Europa, i piccoli atleti delle Asd Filadelfia Scuola Calcio e dell’Asd Junior Pizzo Calcio insieme a tanti altri bambini delle scuole locali, sostenuti dal tifo di genitori e nonni, hanno dato vita ad una giornata ricca di sport all’insegna del movimento, del divertimento e dell’aggregazione sociale.

Il progetto “Movimentiamo il Territorio” rientra nell’ambito delle iniziative che il Coni Point di Vibo Valentia, guidato dal delegato provinciale Bruno Battaglia, sta sviluppando con l’intento di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva e dei valori dello sport sul territorio provinciale.

Enorme soddisfazione, per l’esito della manifestazione, è stata espressa dai rappresentanti provinciali del Coni Point, che già dai prossimi giorni saranno impegnati per l’organizzazione a Serra San Bruno, il 13 ottobre, per la promozione di una disciplina sportiva relativamente nuova nella nostra provincia, l’Orienteering, lo sport dei boschi.

Insieme a tali attività, giovedì 5 ottobre a Vibo Valentia comincerà il corso per la formazione di istruttori di attività sportiva di base di 1° livello, a cura della scuola dello Sport Coni della Calabria in collaborazione con il Coni Point di Vibo Valentia; tutte iniziative volte a favorire e diffondere le relazioni e i valori olimpici tra il mondo dello sport e le diverse realtà territoriali.