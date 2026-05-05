Under 19 e DR2 protagoniste di vittorie importanti contro Geremia Lumaka Basket B e Cono Basket Bovalino. I coach Paolo Grasso e Claudio Todaro guidano una fase di successi sportivi e nuove adesioni

Vibo Valentia torna a respirare entusiasmo attorno alla pallacanestro. È un momento particolarmente positivo per l’ASD Multimed Pallacanestro Vibo Valentia, che sta vivendo una fase di crescita sportiva e organizzativa, sostenuta dai risultati ottenuti sul campo e da una partecipazione sempre più ampia di giovani e pubblico.

La guida tecnica dei coach Paolo Grasso e Claudio Todaro, insieme al lavoro del dirigente organizzatore Sebastiano Passanisi, sta contribuendo in modo significativo al rilancio del basket vibonese. I recenti risultati dell’Under 19 e della DR2 confermano una crescita che ha riportato entusiasmo in un ambiente che, fino a qualche tempo fa, sembrava essersi spento.

Le due formazioni hanno ottenuto risultati importanti, diventando un riferimento competitivo anche contro realtà considerate tra le più forti del basket calabrese. Parallelamente, la società ha lanciato un appello per individuare giovani e qualificati istruttori disponibili a entrare a far parte di un vivaio in piena espansione, che continua a registrare nuove adesioni.

«Ci sentiamo ben galvanizzati dall’idea di far crescere questo fermento – affermano i coach Paolo Grasso e Claudio Todaro – perché vuol dire che entriamo bene nelle attese e nelle scelte dei tantissimi giovani vibonesi che amano lo sport e in particolare la pallacanestro. Siamo impegnati a riorganizzare, tra l’altro, la struttura tecnica per poter attendere alle necessità dell’attività che improvvisamente ha fatto un salto di qualità che favorisce, inevitabilmente, verso una altrettanta spinta di quantità».

A sostenere questo nuovo momento di attenzione verso il futuro sono soprattutto la crescita della partecipazione del pubblico agli incontri e i risultati conseguiti di recente. L’Under 19 ha battuto la Geremia Lumaka Basket B di Reggio Calabria con il punteggio di 77 a 62, mettendo in evidenza le prestazioni offensive di Marco Tamburro e Gregorio Gioffrè, oltre alla solidità difensiva dell’intera squadra, capace di proteggere il risultato fino alla fine.

Di rilievo anche la prova della squadra senior di DR2, vittoriosa in trasferta sul campo della Cono Basket Bovalino con il punteggio di 87 a 54. Una partita dominata grazie alla prestazione di Giovanni Scialabba, al contributo di Gabriele Scialabba, Gregorio Gioffrè e Giuseppe Anello, e più in generale al lavoro di tutta la squadra.

Sul piano complessivo, vanno segnalate anche le prestazioni individuali di Giovanni Scialabba, coadiuvato da Tommaso Piccione, Marco Tamburro, Angelo De Lorenzo, Simone D’Ambrosio, Nicola Barbalaco, Rosario Tropea, Giuseppe Anello, Giuseppe Ramondino, Matteo Mobilia, Davide Lico, Vincenzo Lo Iacono, Vincenzo Scialabba e Gabriele Scialabba, oltre al contributo dell’intero gruppo.

Per l’ASD Multimed Pallacanestro Vibo Valentia si tratta dunque di una fase di forte entusiasmo, da affrontare con l’obiettivo di consolidare il percorso intrapreso e coinvolgere sempre più giovani vibonesi in una realtà sportiva che sta tornando a conquistare spazio e attenzione nel panorama regionale.