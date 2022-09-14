La realtà sportiva, fortemente voluta dal parroco don Andrea Campennì, mette radici nel Cessanitese e chiama a raccolta bambini e ragazzi

Lo sport come strumento di crescita ma anche occasione di socialità. I presidi sportivi consentono infatti di favorire l'incontro, di stimolare soprattutto nei giovani sentimenti di comunità, di squadra, di spirito di sacrificio. Su queste basi mette radici la nuova scuola di calcio Asd Cessaniti academy. La presentazione della realtà sportiva si terrà il 17 settembre, alle ore 16.00 presso gli spazi dell'oratorio "San Giovanni Paolo II" a Favelloni. L'iniziativa è a titolo gratuito.

La nuova scuola Asd Cessaniti academy

La scuola prevede due allenamenti settimanali per tutti i gruppi e appuntamenti nel weekend. I bambini frequentanti la scuola saranno seguiti da istruttori qualificati del settore tecnico Figc, Federazione italiana giuoco calcio. La presidenza dell’Asd è affidata ad Antonio Colloca, la vice presidenza a Nicola La Rocca. Il responsabile tecnico è Mario Nicolino. L’idea è nata su iniziativa del parroco don Andrea Campennì e appoggiata da un nutrito gruppo di soci fondatori tra cui Emanuele Garrì, Vincenzo Coppola, Antonio Longobardi e Giuseppe Pugliesi.

A tutti gli iscritti verrà consegnato un kit completo di materiale sportivo. Il costo per l’iscrizione è di 200 euro per l’intera stagione da versare in due quote. Le attività si svolgeranno presso l’oratorio di Favelloni, nello stadio comunale di Cessaniti e nella palestra comunale. Diversi i settori, distinti in base all’età dei piccoli aspiranti calciatori: “Piccoli amici”, “Primi calci”, “Pulcini”, “Esordienti” e “Giovanissimi”.